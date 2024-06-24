Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guriri

Comerciante fica ferido após ataque de pitbulls em praia de São Mateus

Reginaldo Rodrigues revelou que foi até a delegacia e registrou boletim de ocorrência; Polícia Civil investiga o caso
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 jun 2024 às 12:56

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 12:56

Reginaldo Rodrigues, vítima de ataque de cachorros, teve ferimentos na boca e chegou a ficar com dente quebrado
Reginaldo Rodrigues, vítima de ataque de cachorros, teve ferimentos na boca e chegou a ficar com dente quebrado Crédito: Reginaldo Rodrigues
Um comerciante de 50 anos foi atacado por dois pitbulls na praia de Guriri, litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (24). Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Reginaldo Rodrigues contou que caminhava na faixa de areia quando foi surpreendido pelos animais, que estavam soltos e sem nenhum tutor por perto. Ele sofreu ferimentos no pescoço, nos lábios, e chegou a quebrar um dente.
Reginaldo tirou fotos das feridas depois do avanço dos cães (confira abaixo). A vítima afirmou que conseguiu se livrar dos pitbulls, de cor caramelo, com a força do braço.
“Eles se posicionaram para atacar e vieram em direção ao meu pescoço. Fiquei com dente quebrado, ferimento nos lábios e tive uma perfuração no meu pescoço. Ainda está saindo sangue. Eu consegui empurrá-los com o braço. Depois fui caminhando devagar, com atenção, enquanto eles permaneceram em posição de ataque, até que me distanciei deles”, lembrou o comerciante.

Ataque de pitbulls deixou comerciante ferido em São Mateus

Logo depois, Reginaldo foi até a delegacia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência. Em seguida procurou atendimento médico. “A gente costuma ver muito animal todos os dias, mas nunca fui atacado dessa forma. Eu já fui à delegacia dar queixa e os policiais falaram que vão atrás deles. Não sei se possuem dono”, relatou.
"Eu tenho esse hábito, todos os dias, de caminhar na praia com a minha esposa, mas na hora ela estava um pouco distante. Ainda bem que não aconteceu algo pior. Acredito que, se esses cães atacassem uma criança, possivelmente aconteceria"
Reginaldo Rodrigues - Comerciante
Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus e que não passaria mais detalhes para preservar a apuração dos fatos.

+ Reportagens

PRF flagra veículos roubados sendo transportados em caminhão-cegonha na BR 101

Servidor público de São Domingos do Norte morre em acidente entre carros

Morre mais uma vítima capixaba de explosão de lancha no RJ

Carro capota e vai parar em matagal às margens de rodovia em  Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guriri Polícia Civil São Mateus Animais Ataques
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados