Comerciante fica ferido após ataque de pitbulls em praia de São Mateus

Reginaldo Rodrigues, vítima de ataque de cachorros, teve ferimentos na boca e chegou a ficar com dente quebrado Crédito: Reginaldo Rodrigues

A Gazeta, Reginaldo Rodrigues contou que caminhava na faixa de areia quando foi surpreendido pelos animais, que estavam soltos e sem nenhum tutor por perto. Ele sofreu ferimentos no pescoço, nos lábios, e chegou a quebrar um dente. Um comerciante de 50 anos foi atacado por dois pitbulls na praia de Guriri, litoral de São Mateus , no Norte do Espírito Santo , na manhã desta segunda-feira (24). Em conversa com a reportagem de, Reginaldo Rodrigues contou que caminhava na faixa de areia quando foi surpreendido pelos animais, que estavam soltos e sem nenhum tutor por perto. Ele sofreu ferimentos no pescoço, nos lábios, e chegou a quebrar um dente.

Reginaldo tirou fotos das feridas depois do avanço dos cães (confira abaixo). A vítima afirmou que conseguiu se livrar dos pitbulls, de cor caramelo, com a força do braço.

“Eles se posicionaram para atacar e vieram em direção ao meu pescoço. Fiquei com dente quebrado, ferimento nos lábios e tive uma perfuração no meu pescoço. Ainda está saindo sangue. Eu consegui empurrá-los com o braço. Depois fui caminhando devagar, com atenção, enquanto eles permaneceram em posição de ataque, até que me distanciei deles”, lembrou o comerciante.

Ataque de pitbulls deixou comerciante ferido em São Mateus

Logo depois, Reginaldo foi até a delegacia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência. Em seguida procurou atendimento médico. “A gente costuma ver muito animal todos os dias, mas nunca fui atacado dessa forma. Eu já fui à delegacia dar queixa e os policiais falaram que vão atrás deles. Não sei se possuem dono”, relatou.

"Eu tenho esse hábito, todos os dias, de caminhar na praia com a minha esposa, mas na hora ela estava um pouco distante. Ainda bem que não aconteceu algo pior. Acredito que, se esses cães atacassem uma criança, possivelmente aconteceria" Reginaldo Rodrigues - Comerciante