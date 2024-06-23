Morreu neste domingo (23) mais uma vítima da explosão de uma lancha, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, estava internado desde o dia do acidente, em 17 de junho. A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), localizado em Araruama (RJ). Ele é a segunda vítima da explosão que não sobreviveu. Na sexta-feira (21), Davi Freire Zerbone, de 4 anos, morreu

A direção do hospital lamentou profundamente a morte de Aleksandro e disse está oferecendo suporte à família.

Aleksandro Leão Vieira morreu neste domingo (23), após ficar seis dias internado Crédito: Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. Morre mais uma vítima capixaba de explosão de lancha no RJ

Empresário tentou salvar crianças

Aleksandro era autônomo e, além dos amigos, estava na lancha com a esposa Caroline Pimentel, 28 anos, e a filha Ana Livia Pimentel, de cinco anos. As duas estão internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), e, segundo a assessoria da unidade, o estado de saúde delas era estável até a última atualização.

"Quando a embarcação explodiu, ele foi arremessado para fora da lancha. Mas ele voltou para pegar as crianças, que era o Davi, o Gean e a filha dele, Ana Júlia. Só que esse retorno não foi tão rápido. No susto, ele ficou paralisado até realmente conseguir pegar os pequeno" Aline Vieira - Irmã da vítima

Além de Ana Lívia, o capixaba deixa outras duas filhas, que não estavam com ele no momento do acidente.

De acordo com familiares, Aleksandro teve 75% do corpo queimado e o estado de saúde dele era considerado grave desde o dia do acidente.

No sábado (21), a mãe de Davi, Letícia Sampaio,de 26 anos, que também ficou ferida na explosão da lancha, foi transferida para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. A informação foi confirmada por familiares na manhã deste domingo (23). Ela está grávida de três meses e fora de perigo.

Dez pessoas, moradoras de Vitória, que estavam a passeio no local, ficaram feridas após a explosão, incluindo um bebê de um ano, duas crianças e uma mulher grávida.

Os feridos são moradores da Grande Vitória e estavam em Cabo Frio desde o dia 14 de junho. À reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cabo Frio informou que todas as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros: algumas foram levadas para o Hospital Central de Emergências (HCE), em São Cristóvão, e outras para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Parque Burle.

Veja abaixo a situação de cada paciente até última atualização deste domingo (23):

Ferido em explosão de lancha, Davi Freire teve complicações e morreu sexta-feira (21) Crédito: Arquivo pessoal

Jean Andrade, de 1 ano e 5 meses - grave; Davi Freire Zerbone, de 4 anos - morreu na sexta-feira (21); Ana Livia Pimentel, de 5 anos - estável; Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos - estável; Leticia Sampaio, de 26 anos - fora de perigo, transferida para um hospital da Grande Vitória; Caroline Pimentel, de 28 anos - estável; Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos - morreu neste domingo (23).

Além dessas vítimas, ainda há entre os feridos um jovem de 26 anos, que não teve nome e estado de saúde divulgados; e dois adultos, sem gênero divulgado: um de 21 anos, que estava estabilizado num boletim anterior e não consta na atualização, e outro de 37 anos, que ainda não teve estado de saúde divulgado.

Um parente das vítimas conversou com o portal g1 e contou que os familiares seguiam para Arraial do Cabo, mas pararam para abastecer a lancha, e, no momento de dar a partida, a embarcação explodiu.

Uma equipe da Capitania dos Portos apura informações sobre o acidente. Um inquérito será instaurado e a perícia realizada.

Capixaba grávida

Uma das vítimas da explosão está grávida. Letícia Sampaio, de 26 anos, que se encontra no terceiro mês de gestação, está fora de perigo, segundo familiares. Ela é mãe do menino Davi Freire Zerbone, de 4 anos, que morreu na tarde de sexta-feira (21). A capixaba, que fez 26 anos no dia 18 de junho, mora em Cariacica, e estava em viagem com o esposo, de 26 anos, e o filho, de quatro anos.

De acordo com a irmã da mulher grávida, a viagem para Cabo Frio estava prevista para o feriado de Corpus Christ, mas a data foi modificada para conciliar as agendas de todos os casais de amigos.

Um homem que estava na lancha, e que também preferiu não se identificar, conversou com o g1 e afirmou que a explosão foi logo no início do passeio.

"Saímos para passear, entramos na lancha, fomos abastecer. Logo depois de abastecer, a lancha explodiu. Foi aquele desespero, não sabíamos o que fazer " Vítima - X