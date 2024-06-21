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Morre criança capixaba de 4 anos ferida em explosão de lancha no RJ

Davi Freire Zerbone apresentou complicações, com parada cardiorrespiratória, e apesar das manobras realizadas pela equipe, não sobreviveu
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 jun 2024 às 19:45

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 19:45

Ferido em explosão de lancha, Davi Freire Zerbone apresentou complicações e foi a óbito na tarde de sexta-feira (21)
Ferido em explosão de lancha, Davi Freire Zerbone apresentou complicações e foi a óbito na tarde de sexta-feira (21) Crédito: Arquivo pessoal
O menino Davi Freire Zerbone, de 4 anos, ferido na explosão de uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, no dia 17, foi a óbito na tarde desta sexta-feira (21). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ).
Dez pessoas, moradoras de Vitória, que estavam a passeio no local, ficaram feridas após a explosão, incluindo um bebê de um ano, duas crianças e uma mulher grávida.
O estado de Davi era grave. Conforme a SES-RJ, o menino estava internado no isolamento do CTI pediátrico do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama e recebendo todo o suporte necessário da equipe médica e de enfermagem, mas apresentou complicações, com parada cardiorrespiratória
“A equipe médica realizou diversas manobras, sem sucesso. A direção lamenta profundamente a morte do pequeno Davi e está oferecendo suporte à família do menino neste momento de dor.”
Bombeiros socorreram vítimas de uma explosão de uma lancha em Cabo Frio
Bombeiros socorreram vítimas de uma explosão de uma lancha em Cabo Frio Crédito: Reprodução
Os demais feridos, que são amigos e familiares, foram levados para hospitais no Estado fluminense.
Veja abaixo a situação de cada paciente:
  • Jean Andrade, de 1 ano e 5 meses - grave; 
  • Davi Freire Zerbone, de 4 anos - não sobreviveu; 
  • Ana Livia Pimentel, de 5 anos - estável; 
  • Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos - estável; 
  • Leticia Sampaio, de 26 anos - estável; 
  • Caroline Pimentel, de 28 anos - estável; 
  • Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos - estável. 
Além dessas vítimas, ainda há entre os feridos um jovem de 26 anos, que não teve nome e estado de saúde divulgados; e dois adultos, sem gênero divulgado: um de 21 anos, que estava estabilizado num boletim anterior e não consta na atualização, e outro de 37 anos, que ainda não teve estado de saúde divulgado.

Relembre o acidente

Moradores da Grande Vitória estavam em uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando ela explodiu, na manhã da segunda-feira (17). Eles estavam na cidade desde sexta-feira (14).
Após o acidente, a Prefeitura de Cabo Frio informou que todas as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.
Morre criança capixaba de 4 anos ferida em explosão de lancha no RJ

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