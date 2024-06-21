Morre criança capixaba de 4 anos ferida em explosão de lancha no RJ

Ferido em explosão de lancha, Davi Freire Zerbone apresentou complicações e foi a óbito na tarde de sexta-feira (21) Crédito: Arquivo pessoal

O menino Davi Freire Zerbone, de 4 anos, ferido na explosão de uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro , no dia 17, foi a óbito na tarde desta sexta-feira (21). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ).

Dez pessoas, moradoras de Vitória, que estavam a passeio no local, ficaram feridas após a explosão, incluindo um bebê de um ano, duas crianças e uma mulher grávida.

O estado de Davi era grave. Conforme a SES-RJ, o menino estava internado no isolamento do CTI pediátrico do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama e recebendo todo o suporte necessário da equipe médica e de enfermagem, mas apresentou complicações, com parada cardiorrespiratória

“A equipe médica realizou diversas manobras, sem sucesso. A direção lamenta profundamente a morte do pequeno Davi e está oferecendo suporte à família do menino neste momento de dor.”

Bombeiros socorreram vítimas de uma explosão de uma lancha em Cabo Frio Crédito: Reprodução

Os demais feridos, que são amigos e familiares, foram levados para hospitais no Estado fluminense.

Veja abaixo a situação de cada paciente:

Jean Andrade, de 1 ano e 5 meses - grave;

Davi Freire Zerbone, de 4 anos - não sobreviveu;

Ana Livia Pimentel, de 5 anos - estável;

Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos - estável;

Leticia Sampaio, de 26 anos - estável;

Caroline Pimentel, de 28 anos - estável;

Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos - estável.

Além dessas vítimas, ainda há entre os feridos um jovem de 26 anos, que não teve nome e estado de saúde divulgados; e dois adultos, sem gênero divulgado: um de 21 anos, que estava estabilizado num boletim anterior e não consta na atualização, e outro de 37 anos, que ainda não teve estado de saúde divulgado.

Relembre o acidente

Moradores da Grande Vitória estavam em uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando ela explodiu, na manhã da segunda-feira (17). Eles estavam na cidade desde sexta-feira (14).

Após o acidente, a Prefeitura de Cabo Frio informou que todas as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.