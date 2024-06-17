Lancha explode no RJ e fere família de Vitória, incluindo crianças e bebê

Subiu para dez o número de pessoas feridas por conta da explosão de uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, entre elas uma grávida de três meses, duas crianças e um bebê. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), na Ilha do Japonês.

Os feridos são moradores da Grande Vitória, no Espírito Santo, e estão na cidade fluminense desde sexta-feira (14). À reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cabo Frio informou que todas as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros: algumas foram levadas para o Hospital Central de Emergências (HCE), em São Cristóvão, e outras para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Parque Burle. As idades dos resgatados até essa publicação são:

Um adulto: 37 anos

Um adulto: 36 anos

Um adulto: 28 anos

Dois adultos: 26 anos

Um adulto: 21 anos

Uma criança: 5 anos

Uma criança: 4 anos

Um bebê: 1 ano

Uma vítima sem idade identificada

Ainda conforme a prefeitura, sete pacientes deram entrada no HCE, destes as duas crianças e o bebê. Em virtude do estado grave, todas serão transferidas: a de cinco anos irá para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, e as outras duas (de 4 anos e o bebê) serão acolhidas no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama — para onde já foi transferido o adulto de 37 anos.

Também estão no HCE três adultos, sendo dois de 26 anos e um sem idade identificada. Já a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle recebeu três pacientes: os de 21, 28 e 36 anos com quadros já estabilizados.

Um parente das vítimas conversou com o portal g1 e contou que os familiares seguiam para Arraial do Cabo, mas pararam para abastecer a lancha, e, no momento de dar a partida, a embarcação explodiu.

Uma equipe da Capitania dos Portos apura informações sobre o acidente e informou que a lancha já foi rebocada. Um inquérito será instaurado e a perícia realizada.

Capixaba grávida

Uma das vítimas da explosão está grávida de três meses. A informação foi confirmada por um familiar ao g1 ES. A capixaba, que faz 26 anos nesta terça-feira (18), mora em Cariacica, e estava em viagem com o esposo, de 26 anos, e o filho, de quatro anos. "Ainda não sabemos como ela está e nem como está o neném", contou.

De acordo com a irmã da mulher grávida, a viagem para Cabo Frio estava prevista para o feriado de Corpus Christ, mas a data foi modificada para conciliar as agendas de todos os casais de amigos. "Sei que ele (criança) foi atendido pelo médico, queimou o rostinho. Mas ainda não sabemos detalhes. Eles [mãe e filho] vão precisar ficar internados e estamos nos organizando de ir para lá dar esse apoio", destacou.

Um homem que estava na lancha, e que também preferiu não se identificar, conversou com o g1 e afirmou que a explosão foi logo no início do passeio.

"Saímos para passear, entramos na lancha, fomos abastecer. Logo depois de abastecer, a lancha explodiu. Foi aquele desespero, não sabíamos o que fazer " Vítima - X

O homem disse ainda que foi uma explosão rápida e que a embarcação não pegou fogo.

(Com informações do g1 Região dos Lagos e g1 ES)