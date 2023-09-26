Lancha Diamante, de propriedade de José Silvino Pinafo, que se envolveu em acidente na Baía de Vitória Crédito: Reprodução/Redes sociais

O acidente aconteceu em 25 de julho de 2020. Eram quase 18 horas quando o condutor colidiu a embarcação contra uma estrutura de cimento — uma passarela — da empresa Technip, no canal da Baía de Vitória. A namorada de Pinafo, a fisioterapeuta Bruna França Zocca, 25 anos, foi arremessada ao mar e morreu no local. Entre os sete passageiros, outras duas pessoas — o casal Manoel Carlos Monteiro Custódio e Muriel da Silva Ferreira Lima — tiveram lesões graves.

O relator do caso, o desembargador Pedro Valls Feu Rosa, disse em seu voto: “Há elementos indiciários acerca da embriaguez do acusado, bem como, indícios, com base nos vídeos das câmeras de videomonitoramento, de que o acusado trafegava com a lancha em alta velocidade”.

Your browser does not support the audio element. Condutor de lancha envolvida em acidente com morte vai a julgamento

E acrescentou, em relação à decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal de Vitória: “Não cabe ao juiz singular, nessa fase, valorar se o réu conduzia a lancha com a plenitude de sua capacidade psíquica e motora, sem colocar, ou expor a risco a vida de outrem”.

Na sequência, decidiu: "Mediante tais fundamentos, dou provimento ao recurso ministerial, para pronunciar o acusado nos exatos termos da inicial acusatória, submetendo-o ao Tribunal do Júri", disse Feu Rosa em seu voto, sendo acompanhado pelos demais desembargadores da Câmara.

Ele atendeu a um recurso do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal de Vitória. Não há informações sobre quando a data do julgamento será agendada. O advogado de Pinafo, Douglas Luz, informou que irá recorrer contra a decisão (confira mais abaixo).

“Dirigia em alta velocidade”, diz MPES

Em sua denúncia, o MPES diz que José Silvino estava sob a influência de álcool no dia do acidente e que ele estava navegando em local impróprio.

“O denunciado, assumindo o risco de produzir o resultado morte, em alta velocidade, sob influência de álcool e em local impróprio para navegação, conduzia a embarcação (lancha) denominada Diamante, quando colidiu contra o terminal de atracação da empresa TECHNIP, vitimando Bruna França Zocca.”

É informado, ainda, que, no acidente, a jovem foi arremessada ao mar, sendo socorrida por outras pessoas que estavam na lancha, mas as lesões sofridas por ela resultaram em sua morte. Na lancha, além do condutor e da jovem, estavam mais cinco pessoas. Bruna morreu, e o casal Manoel Carlos Monteiro Custódio e Muriel da Silva Ferreira Lima sofreu lesões graves.

“Apenas não consumando o triplo homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que Manoel e Muriel foram prontamente socorridos por uma ambulância do Samu e encaminhados ao Hospital, fato que lhes garantiu a sobrevida”, informa a denúncia.

Outro ponto do documento relata que Silvino acumula diversas multas de trânsito. “O denunciado ostenta atualmente 55 infrações de trânsito, 3 suspensões do direito de dirigir, bem como infração específica referente à condução de veículo automotor sob a influência álcool.”

Pinafo e Bruna, que morreu no acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O que diz a defesa de Pinafo

Por nota, Douglas Luz, advogado de defesa de Pinafo, informa que recebeu “com muito pesar o acórdão do TJES”: “Entendemos que foi uma decisão totalmente contrária às provas dos autos e por essa razão recorreremos”.

Ele acrescenta que o laudo da Marinha mostrou uma realidade contrária. “Aliás, é totalmente inconcebível não recorrer de um acórdão que prefere se basear em conjecturas em detrimento de provas técnicas científicas. Dizemos isso, pois o próprio laudo da Marinha do Brasil diz de forma expressa que não houve dolo eventual naquela situação.”

Adianta que respeita a decisão do TJES. “Mas adotaremos os mecanismos legais para combater o alusivo equívoco, assim como fizemos no início do processo quando Silvino foi preso indevidamente”, acrescenta.

Imagens obtidas pela TV Gazeta mostram bebidas alcoólicas no interior da lancha Crédito: TV Gazeta

À Primeira Câmara Criminal, o advogado informou que a estrutura contra a qual a lancha colidiu não tinha “qualquer tipo de iluminação". “Sem qualquer tipo de placa, sem qualquer tipo de sinalização de alerta, então ele, diante daquela estrutura, para a segurança das pessoas que estavam na embarcação, optou em desviar para a direita.”

E complementa: “E aí aconteceu a fatídica situação que é narrada nesse processo, ao se desviar para a direita, não sabia que logo mais à frente, ou seja, a boreste, havia uma plataforma ou uma passarela de ferro, na qual acabou colidindo e levaram os fatos aqui”.

Afirmou ainda que seu cliente, durante o trajeto com a lancha, não fez movimentos que indicassem que estava embriagado e que estava no limite de velocidade permitido.

“Todo o seu percurso, e aqui aponto e destaco, da Ilha do Boi até basicamente na Segunda Ponte, ali onde ocorreu o acidente, todo esse deslocamento levou cerca de 40 minutos, e todo esse percurso foi filmado, Excelências, tudo isso está dentro dos autos, está demonstrado nos autos. E devidamente comprovado que, durante esse percurso, ele não empregou velocidade excessiva”, destacou a defesa.