Lancha que pegou fogo é a mesma de acidente que matou universitária

Lancha pega fogo em Vitória Crédito: Leitor/A Gazeta

Lancha que pegou fogo na Praia da Guarderia, em Vitória

A informação foi dada pelo proprietário da embarcação, José Silvino Pinafo, que estava em Guarapari quando ocorreu o incêndio. No ano passado, José Silvino pilotava a lancha Diamante pela Baía de Vitória quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10.

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O impacto com a estrutura de concreto levou a estudante a ser jogada para fora da lancha e bater com a cabeça. O corpo da jovem chegou a ser retirado pelo filho de José, mas ela não resistiu. Bruna era noiva do dono da lancha.

Desta vez, José Silvino não estava na lancha. "O piloto saiu de Guarapari para a marina, em Vitória, para guardar a lancha. Ainda não tenho muitas informações sobre o acidente, pois estou indo para Vitória tentar entender o que houve", afirmou, neste domingo (31), à reportagem de A Gazeta.

Arquivo Pessoal Crédito: Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam na lancha que pegou fogo neste domingo na Praia da Guarderia, em Vitória, mas todas conseguiam sair da embarcação a tempo, ninguém ficou ferido. Entre os passageiros estava o filho do proprietário, Yuri Pinafo. Ele contou que a embarcação saiu da Praia da Bacutia, em Guarapari.

ACIDENTE EM 2020

Ao todo, sete pessoas ocupavam a lancha no ano passado. Três foram levadas para os hospitais e Bruna morreu. O condutor e proprietário da lancha, José Silvino Pinafo, era habilitado. Na época, a Marinha do Brasil abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias do acidente, que foi concluída 100 dias depois do fato. No entanto, as causas não foram informadas à imprensa.