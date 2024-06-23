Grávida ferida em explosão de lancha é transferida para hospital no ES

A grávida ferida na explosão de uma lancha em Cabo Frio, Rio de Janeiro, foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, no sábado (22). Letícia Sampaio, de 26 anos, que se encontra no terceiro mês de gestação, está fora de perigo, segundo familiares. Ela é mãe do menino Davi Freire Zerbone, de 4 anos, que morreu na tarde de sexta-feira (21). A transferência foi confirmada por familiares da vítima do acidente.
Segundo o jornal O Globo, um helicóptero aeromédico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizou o transporte interhospitalar emergencial da gestante. A UTI Aérea da corporação encaminhou a vítima do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, para o hospital da Serra.
Em entrevista ao jornal O Globo, o secretário de Defesa Civil do Rio de Janeiro e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, contou que o pediu partiu do Corpo de Bombeiros do Espírito Santos.
"Acionei o governador Cláudio Castro, que autorizou o emprego imediato da aeronave. A paciente é considerada grave, apesar de lúcida e estável. Ela teve 35% do corpo queimado no acidente com a embarcação", contou o secretário ao O Globo.
Neste domingo (23), Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, que também ficou ferido na explosão da lancha, não resistiu aos ferimentos e morreu. A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).
Caso
Dez pessoas, moradoras de Vitória, que estavam a passeio no local, ficaram feridas após a explosão, incluindo um bebê de um ano, duas crianças e a mulher grávida. Eles estavam em uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando o barco explodiu, na manhã do dia 17 de junho.
Os demais feridos, que são amigos e familiares, foram levados para hospitais no Estado fluminense. Um dos feridos, Davi Freire Zerbone, de 4 anos, morreu na sexta-feira (21). Conforme a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, o menino estava internado no isolamento do CTI pediátrico do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, e recebendo todo o suporte necessário da equipe médica e de enfermagem, mas apresentou complicações, com parada cardiorrespiratória.
Veja abaixo a situação de cada paciente até última atualização:
- Jean Andrade, de 1 ano e 5 meses - grave;
- Ana Livia Pimentel, de 5 anos - estável;
- Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos - estável;
- Leticia Sampaio, de 26 anos - estável e transferida para um hospital na Serra;
- Caroline Pimentel, de 28 anos - estável;
- Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos - não sobreviveu.
Além dessas vítimas, ainda há entre os feridos um jovem de 26 anos, que não teve nome e estado de saúde divulgados; e dois adultos, sem gênero divulgado: um de 21 anos, que estava estabilizado num boletim anterior e não consta na atualização, e outro de 37 anos, que ainda não teve estado de saúde divulgado.
Atualização
23/06/2024 - 2:17
Após publicação desta matéria, a reportagem confirmou a morte de Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, mais uma vítima da explosão da lancha. O texto foi atualizado.