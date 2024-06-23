Grávida ferida em explosão de lancha é transferida para hospital no ES

Segundo o jornal O Globo, um helicóptero aeromédico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizou o transporte interhospitalar emergencial da gestante. A UTI Aérea da corporação encaminhou a vítima do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, para o hospital da Serra.

Letícia Sampaio (destaque) foi transferida de helicóptero para o Espírito Santo Crédito: Divulgação e Redes Sociais

Em entrevista ao jornal O Globo, o secretário de Defesa Civil do Rio de Janeiro e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, contou que o pediu partiu do Corpo de Bombeiros do Espírito Santos.

"Acionei o governador Cláudio Castro, que autorizou o emprego imediato da aeronave. A paciente é considerada grave, apesar de lúcida e estável. Ela teve 35% do corpo queimado no acidente com a embarcação", contou o secretário ao O Globo.

Neste domingo (23), Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, que também ficou ferido na explosão da lancha, não resistiu aos ferimentos e morreu. A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

Caso

Dez pessoas, moradoras de Vitória, que estavam a passeio no local, ficaram feridas após a explosão, incluindo um bebê de um ano, duas crianças e a mulher grávida. Eles estavam em uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando o barco explodiu, na manhã do dia 17 de junho.

Os demais feridos, que são amigos e familiares, foram levados para hospitais no Estado fluminense. Um dos feridos, Davi Freire Zerbone, de 4 anos, morreu na sexta-feira (21). Conforme a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, o menino estava internado no isolamento do CTI pediátrico do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, e recebendo todo o suporte necessário da equipe médica e de enfermagem, mas apresentou complicações, com parada cardiorrespiratória.

Veja abaixo a situação de cada paciente até última atualização:

Jean Andrade, de 1 ano e 5 meses - grave;

Ana Livia Pimentel, de 5 anos - estável;

Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos - estável;

Leticia Sampaio, de 26 anos - estável e transferida para um hospital na Serra;

Caroline Pimentel, de 28 anos - estável;

Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos - não sobreviveu.

Além dessas vítimas, ainda há entre os feridos um jovem de 26 anos, que não teve nome e estado de saúde divulgados; e dois adultos, sem gênero divulgado: um de 21 anos, que estava estabilizado num boletim anterior e não consta na atualização, e outro de 37 anos, que ainda não teve estado de saúde divulgado.