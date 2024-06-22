'Tá doendo’, diz avó de menino que morreu em explosão de lancha no RJ

Familía de Davi Freire Zerbone, de 4 anos, lamenta a morte do menino e pede justiça. Crédito: Inter TV/ Rede Globo

Após a morte do menino Davi Freire Zerbone, de 4 anos, ferido na explosão de uma lancha em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, os parentes se pronunciaram abalados pelo falecimento da criança. Enquanto as outras vítimas do acidente ainda se encontram hospitalizadas, os familiares da menino aguardam a liberação do corpo.

O estado de Davi era grave. Segundo a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, o menino estava internado no isolamento do CTI pediátrico do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, e recebendo todo o suporte necessário da equipe médica e de enfermagem, mas apresentou complicações, com parada cardiorrespiratória e veio a óbito na sexta-feira (21).

A avó do menino, Valquiria Sampaio, falou com reportagem da Inter TV sobre o sentimento de perda do neto. “Isso tá dolorido! Isso tá doendo! É uma vida que se foi, uma criança saudável que foi para um passeio e está voltando em um caixão.”

Parentes das vitímas de explosão de lancha na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Crédito: Inter TV/ Afiliada Rede Globo

A tia de Davi, Gabriela Sampaio cobra justiça, afirmando que o dono e o piloto da lancha foram omissos e que ainda esse já seria o terceiro acidente de lancha em Cabo Frio. “Nem o dono, nem o capitão da lancha apareceram, e para mim são dois assassinos. Já é o terceiro acidente que acontece e até agora ninguém fez nada. Eu quero justiça pelo meu sobrinho.”

Em nota a Marinha do Brasil, informou, ao G1 ES, que a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) instaurou inquéritos administrativos, cujo prazo de conclusão é de 90 dias, com o propósito de apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades do acidente.

O corpo de Davi foi encaminhado para o DML de Araruama e será transportado para Vitória após a liberação. A mãe do Davi, Leticia Sampaio, que também estava na lancha e está grávida de 3 meses, ainda está internada e aguarda o laudo para acompanhar o corpo do filho.

O governo do do Espírito Santo diz que está em contato com o governo do Rio de Janeiro, e esclareceu que somente através do laudo será possível dizer se a mãe poderá acompanhar o corpo do filho. O governo também afirma estar trabalhando em todo suporte com a família, inclusive fazendo a conexão dos secretários do Estado com os secretários do Rio de Janeiro e a equipe psicóloga lá do hospital dando suporte.

Ferido em explosão de lancha, Davi Freire Zerbone apresentou complicações e foi a óbito na tarde de sexta-feira (21) Crédito: Arquivo pessoal

Os demais feridos, que são amigos e familiares, foram levados para hospitais no Estado fluminense.

Veja abaixo a situação de cada paciente:

Jean Andrade, de 1 ano e 5 meses - grave;

Davi Freire Zerbone, de 4 anos - não sobreviveu;

Ana Livia Pimentel, de 5 anos - estável;

Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos - estável;

Leticia Sampaio, de 26 anos - estável;

Caroline Pimentel, de 28 anos - estável;

Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos - estável.

Além dessas vítimas, ainda há entre os feridos um jovem de 26 anos, que não teve nome e estado de saúde divulgados; e dois adultos, sem gênero divulgado: um de 21 anos, que estava estabilizado num boletim anterior e não consta na atualização, e outro de 37 anos, que ainda não teve estado de saúde divulgado.

Relembre o caso

Moradores da Grande Vitória estavam em uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando ela explodiu, na manhã da segunda-feira (17). Eles estavam na cidade desde sexta-feira (14).