Explosão de lancha no RJ: bebê e criança do ES estão em estado grave

Após uma lancha explodir em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e deixar dez pessoas feridas – moradores de Vitória, no Espírito Santo, que estavam a passeio no local –, a Secretaria de Estado da Saúde carioca (SES-RJ) divulgou um boletim atualizado com o estado de saúde das vítimas, incluindo um bebê de um ano, e duas crianças de quatro e cinco anos, além de uma mulher grávida. Os feridos, que são casais de amigos e familiares, foram levados para hospitais no Estado fluminense. Veja abaixo a situação de cada paciente.
- Jean Andrade, de 1 ano e 5 meses - grave;
- Davi Freire Zerbone, de 4 anos - grave;
- Ana Livia Pimentel, de 5 anos - estável;
- Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos - estável;
- Leticia Sampaio, de 26 anos - estável;
- Caroline Pimentel, de 28 anos - estável;
- Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos - estável.
Além dessas vítimas, ainda há entre os feridos um jovem de 26 anos, que não teve nome e estado de saúde divulgados; e dois adultos, sem gênero divulgado: um de 21 anos, que estava estabilizado num boletim anterior e não consta na atualização, e outro de 37 anos, que ainda não teve estado de saúde divulgado.
A reportagem também entrou em contato com a família de Leticia Sampaio, 26 anos, moradora de Cariacica, que está grávida de três meses. Segundo a irmã, a família ainda não tem informações sobre o estado de saúde dela.
A Prefeitura de Cabo Frio ressaltou, por nota, que os pacientes atendidos na rede de saúde do município, vítimas da explosão da lancha no fim da manhã de segunda-feira (17), foram transferidos para hospitais da rede estadual. Informou, também, que o condutor do veículo e dois homens que tiveram escoriações leves receberam alta.
Relembre o acidente
Moradores da Grande Vitória estavam em uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando ela explodiu, na manhã da segunda-feira (17). Eles estavam na cidade desde sexta-feira (14).
A Prefeitura de Cabo Frio informou que todas as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros: algumas foram levadas para o Hospital Central de Emergências (HCE), em São Cristóvão, e outras para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Parque Burle. Posteriormente, algumas delas foram transferidas para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo (RJ), e outras para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC) em Araruama (RJ).
Veja, abaixo, o vídeo:
Explosão de lancha no RJ - bebê e criança do ES estão em estado grave