Explosão de lancha no RJ: bebê e criança do ES estão em estado grave

Bombeiros socorreram vítimas de uma explosão de uma lancha em Cabo Frio Crédito: Reprodução

Jean Andrade, de 1 ano e 5 meses - grave;

Davi Freire Zerbone, de 4 anos - grave;

Ana Livia Pimentel, de 5 anos - estável;

Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos - estável;

Leticia Sampaio, de 26 anos - estável;

Caroline Pimentel, de 28 anos - estável;

Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos - estável.



Além dessas vítimas, ainda há entre os feridos um jovem de 26 anos, que não teve nome e estado de saúde divulgados; e dois adultos, sem gênero divulgado: um de 21 anos, que estava estabilizado num boletim anterior e não consta na atualização, e outro de 37 anos, que ainda não teve estado de saúde divulgado.

A reportagem também entrou em contato com a família de Leticia Sampaio, 26 anos, moradora de Cariacica, que está grávida de três meses. Segundo a irmã, a família ainda não tem informações sobre o estado de saúde dela.

A Prefeitura de Cabo Frio ressaltou, por nota, que os pacientes atendidos na rede de saúde do município, vítimas da explosão da lancha no fim da manhã de segunda-feira (17), foram transferidos para hospitais da rede estadual. Informou, também, que o condutor do veículo e dois homens que tiveram escoriações leves receberam alta.

Relembre o acidente

Moradores da Grande Vitória estavam em uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando ela explodiu, na manhã da segunda-feira (17). Eles estavam na cidade desde sexta-feira (14).

A Prefeitura de Cabo Frio informou que todas as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros: algumas foram levadas para o Hospital Central de Emergências (HCE), em São Cristóvão, e outras para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Parque Burle. Posteriormente, algumas delas foram transferidas para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo (RJ), e outras para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC) em Araruama (RJ).

Veja, abaixo, o vídeo: