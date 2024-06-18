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Dez capixabas feridos

Explosão de lancha no RJ: bebê e criança do ES estão em estado grave

Dez feridos, todos turistas de Vitória (ES), foram levados para hospitais no Rio de Janeiro; dois meninos – um de 1 ano e outro de 4 anos – estão em estado grave, e demais vítimas estão estáveis
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

18 jun 2024 às 11:16

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 11:16

Bombeiros socorreram vítimas de uma explosão de uma lancha em Cabo Frio
Bombeiros socorreram vítimas de uma explosão de uma lancha em Cabo Frio Crédito: Reprodução
Após uma lancha explodir em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e deixar dez pessoas feridas – moradores de Vitória, no Espírito Santo, que estavam a passeio no local –, a Secretaria de Estado da Saúde carioca (SES-RJ) divulgou um boletim atualizado com o estado de saúde das vítimas, incluindo um bebê de um ano, e duas crianças de quatro e cinco anos, além de uma mulher grávida. Os feridos, que são casais de amigos e familiares, foram levados para hospitais no Estado fluminense. Veja abaixo a situação de cada paciente.
  1. Jean Andrade, de 1 ano e 5 meses - grave;
  2. Davi Freire Zerbone, de 4 anos - grave;
  3. Ana Livia Pimentel, de 5 anos - estável;
  4. Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos - estável;
  5. Leticia Sampaio, de 26 anos - estável;
  6. Caroline Pimentel, de 28 anos - estável;
  7. Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos - estável.
Além dessas vítimas, ainda há entre os feridos um jovem de 26 anos, que não teve nome e estado de saúde divulgados; e dois adultos, sem gênero divulgado: um de  21 anos, que estava estabilizado num boletim anterior e não consta na atualização, e outro de 37 anos, que ainda não teve estado de saúde divulgado.
A reportagem também entrou em contato com a família de Leticia Sampaio, 26 anos, moradora de Cariacica, que está grávida de três meses. Segundo a irmã, a família ainda não tem informações sobre o estado de saúde dela. 
A Prefeitura de Cabo Frio ressaltou, por nota, que os pacientes atendidos na rede de saúde do município, vítimas da explosão da lancha no fim da manhã de segunda-feira (17), foram transferidos para hospitais da rede estadual. Informou, também, que o condutor do veículo e dois homens que tiveram escoriações leves receberam alta.

Relembre o acidente

Moradores da Grande Vitória estavam em uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando ela explodiu, na manhã da segunda-feira (17). Eles estavam na cidade desde sexta-feira (14). 
A Prefeitura de Cabo Frio informou que todas as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros: algumas foram levadas para o Hospital Central de Emergências (HCE), em São Cristóvão, e outras para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Parque Burle. Posteriormente, algumas delas foram transferidas para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo (RJ), e outras para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC) em Araruama (RJ).
Veja, abaixo, o vídeo:
Explosão de lancha no RJ - bebê e criança do ES estão em estado grave

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