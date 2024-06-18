Três pessoas morrem em grave acidente na BR 259 em Colatina

Três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo dois carros no km 43 da BR 259
, em Colatina
, no Noroeste do Espírito Santo
, por volta das 6h desta terça-feira (18). Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta Noroeste
no local,
as vítimas são o casal Paulo Vitor de Oliveira Ramos e Mairani Souza de Freitas, ambos de 26 anos, e o filho deles, Hugo Henrique Souza Ramos, de um ano e cinco meses. A família estava em um Chevrolet Celta prata e os óbitos foram confirmados pelo Corpo de Bombeiros
e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
.
Em imagens, é possível ver que os veículos envolvidos, um Ford Ka branco e o Celta, ficaram bastante danificados e com partes quebradas espalhadas pelo asfalto. Como consequência, o trânsito no local está totalmente interditado, no momento. Três pessoas que estavam no Ford Ka foram socorridas para o Hospital Silvio Avidos, no mesmo município, em estado considerado estável.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão frontal entre os veículos. "Em análise preliminar, provocado por provável ultrapassagem indevida", afirmou. Não foi informado qual teria sido o veículo responsável pela manobra. É possível ver que o trecho onde aconteceu é de pista duplicada em um dos sentidos. O acidente pode ter sido provocado pela neblina.