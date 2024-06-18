Três pessoas morrem em grave acidente na BR 259 em Colatina

Em imagens, é possível ver que os veículos envolvidos, um Ford Ka branco e o Celta, ficaram bastante danificados e com partes quebradas espalhadas pelo asfalto. Como consequência, o trânsito no local está totalmente interditado, no momento. Três pessoas que estavam no Ford Ka foram socorridas para o Hospital Silvio Avidos, no mesmo município, em estado considerado estável.