Passageira é esfaqueada durante assalto a ônibus do Transcol na Serra

"Um indivíduo estava com uma arma de brinquedo e o outro com uma faca. O que estava com a arma de brinquedo pegou a bolsa de uma passageira que estava sentada e arrastou sentido à porta. O comparsa, que estava com ele, estava dispersando quem estava em cima, com uma faca", contou uma das testemunhas ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Durante a ação dos criminosos, a passageira acabou sendo ferida com a faca.