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Violência

Passageira é esfaqueada durante assalto a ônibus do Transcol na Serra

Segundo relato de passageiros, dois homens entraram no ônibus no Terminal de Carapina; um deles tinha uma arma falsa e o outro estava com uma faca
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

18 jun 2024 às 08:31

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 08:31

Mulher foi esfaqueada durante assalto da Avenida Norte Sul, na Serra
Mulher foi esfaqueada durante assalto da Avenida Norte Sul, na Serra Crédito: Pablo Campos/ TV Gazeta
Uma mulher foi esfaqueada dentro de um ônibus do Transcol durante um assalto quando o coletivo estava na Avenida Norte Sul, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite de segunda-feira (17). Passageiros contaram para a reportagem que dois homens entraram no coletivo no Terminal de Carapina, no mesmo município – um deles portando uma arma falsa e outro com uma faca. A situação teria acontecido na linha  559 (Terminal São Torquato - Terminal de Laranjeiras, via Terminal de Carapina).
"Um indivíduo estava com uma arma de brinquedo e o outro com uma faca. O que estava com a arma de brinquedo pegou a bolsa de uma passageira que estava sentada e arrastou sentido à porta. O comparsa, que estava com ele, estava dispersando quem estava em cima, com uma faca", contou uma das testemunhas ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Durante a ação dos criminosos, a passageira acabou sendo ferida com a faca. 
Ele não quis se identificar, mas foi quem acionou à Polícia Militar por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

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O passageiro disse ainda que, após descer do ônibus onde aconteceu o esfaqueamento, foi buscar a noiva que passa pelo mesmo trajeto. "Não dá para confiar que não vai acontecer de novo", disse ele.
A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil para obter mais informações sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. 
Passageira é esfaqueada durante assalto a ônibus do Transcol na Serra

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