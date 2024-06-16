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Denúncia de festa clandestina termina em tiroteio e um baleado em Anchieta

PM foi acionada após reclamação de som alto, na localidade de Recanto do Sol; houve tiros, ameaças e agressões contra policiais,  que revidaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2024 às 17:39

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 17:39

Uma denúncia de festa clandestina terminou com troca de tiros entre suspeitos e agentes da Polícia Militar, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, sábado (15). De acordo com a PM, homens atiraram contra a equipe, que fazia a retirada dos carros com som alto. Um deles, que teria corrido em direção à guarnição para agredir os militares, foi baleado na perna esquerda e socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do município.
Segundo a PM, militares da Força Tática da 10ª Companhia Independente foram acionados para atender uma ocorrência de som alto na localidade de Recanto do Sol. A denúncia mencionava um evento clandestino ocorrendo na praça do bairro com, pelo menos, quatro veículos com caixas de som amplificadas.

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Equipes da Polícia Militar e Guarda Ambiental de Anchieta foram ao local e, quando um dos carros era recolhido, dois indivíduos, responsáveis pelo evento, foram em direção aos militares. Segundo a corporação, um deles proferiu xingamentos, agressões e ameaças contra as equipes e, em seguida, fugiu.
A PM relata que, cerca de meia hora depois, os policiais ouviram dois disparos de arma de fogo vindo de uma casa localizada do outro lado da praça. Ao ir ao local, os militares viram o suspeito que tinha fugido segurando uma pistola. As equipes foram na direção dele, que atirou contra os policiais, fugindo em seguida. Ele foi acompanhado e, novamente, efetuou disparos contra os militares, que revidaram. O indivíduo não foi localizado.
Após os disparos, familiares do suspeito e indivíduos, segundo a PM, ligados ao tráfico de drogas arremessaram pedras, garrafas, e pedaços de madeira contra os policiais, que efetuaram disparos de bala de borracha, lançaram granadas e fizeram uso de spray de pimenta na tentativa de cessar as agressões.
Assim que as agressões diminuíram, o indivíduo que anteriormente tinha atirado contra as equipes apareceu em uma rua atrás dos militares, indo na direção deles, abaixado em meio aos carros. A PM relata que foi dada ordem de parada ao suspeito, porém outro indivíduo correu na direção dos policiais na tentativa de agredi-los. Um dos policiais, então, efetuou dois disparos, que atingiram a perna esquerda do suspeito, que caiu no chão.

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Segundo a PM, a equipe tentou socorrer o baleado, mas familiares aglomeraram sobre o ferido e sobre os policiais, tentando impedir a ação, tendo uma mulher deitado sobre o indivíduo, impedindo o socorro. Os policiais tentaram retirá-la, porém sem sucesso. Segundo os militares, foi necessário utilizar o taser [equipamento de choque], na região da perna, para retirar a mulher e socorrer o indivíduo à UPA.
Procurada, a Polícia Civil informou que o homem baleado, de 27 anos, foi autuado em flagrante por incitação ao crime, resistência, desobediência e desacato. De acordo com a corporação, ele será encaminhado ao sistema prisional, assim que receber alta médica. Em relação ao estado de saúde, a assessoria informou que não dispõe de boletins médicos.

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