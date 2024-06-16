Homem é preso por se masturbar para passageira em Transcol

"Então, ela avisou aos outros passageiros que não deixaram o indivíduo fugir até a chegada da PM. Questionado, o homem confirmou os fatos, sendo conduzido para a Delegacia Regional do município", ressaltou a Polícia Militar.

"O objetivo das campanhas é estimular as pessoas a denunciarem atos de importunação sexual, que passou a ser crime desde que entrou em vigor a lei, em 2018. Além disso, é importante que, ao presenciar atos de assédio, também os passageiros denunciem pelo 181 e a vítima faça um boletim de ocorrência. Todos os ônibus do Transcol contam com câmeras de videomonitoramento e as imagens ficam à disposição da polícia para ajudar nas investigações", diz, em nota.