Homem é preso por se masturbar para passageira em Transcol

Um homem de 52 anos, casado, foi preso neste sábado (15) por se masturbar diante de uma passageira em um ônibus do sistema Transcol. Eles viajavam na linha 586, que faz o trajeto Terminal do Ibes, em Vila Velha, para o bairro Vista Linda, em Cariacica, quando houve o flagrante de importunação sexual. O suspeito não teve o nome divulgado.
No registro da Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 44 anos, contou que estava no ônibus que havia deixado o terminal e, quando passava pela Avenida Carlos Lindenberg, ainda em Vila Velha, percebeu que o homem estava passando a mão nas próprias partes íntimas, porém não tinha certeza sobre o que ele fazia exatamente. Mas, quando o ônibus estava chegando na região de Vista Linda, o homem tirou o órgão genital para fora da bermuda e começou a se masturbar.
"Então, ela avisou aos outros passageiros que não deixaram o indivíduo fugir até a chegada da PM. Questionado, o homem confirmou os fatos, sendo conduzido para a Delegacia Regional do município", ressaltou a Polícia Militar.
A Polícia Civil disse que o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, autuado em flagrante por importunação sexual e, depois, encaminhado ao sistema prisional.
Questionada sobre o episódio, a Ceturb-ES afirmou que realiza campanhas de conscientização visando a estimular tanto vítimas quanto usuários do sistema Transcol a denunciarem casos de importunação sexual dentro dos ônibus. A última campanha foi realizada recentemente, em parceria com alunos Ufes. Motoristas recebem treinamento para orientar as vítimas a procurarem a autoridade policial mais próxima e registrar um boletim de ocorrência nesses casos.
"O objetivo das campanhas é estimular as pessoas a denunciarem atos de importunação sexual, que passou a ser crime desde que entrou em vigor a lei, em 2018. Além disso, é importante que, ao presenciar atos de assédio, também os passageiros denunciem pelo 181 e a vítima faça um boletim de ocorrência. Todos os ônibus do Transcol contam com câmeras de videomonitoramento e as imagens ficam à disposição da polícia para ajudar nas investigações", diz, em nota.