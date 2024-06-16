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Nova Valverde

Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Cariacica

Com idade estimada em 40 anos, vítima tinha quatro perfurações no corpo, segundo a polícia. Crime ocorreu na madrugada deste domingo (16)
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

16 jun 2024 às 12:21

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 12:21

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica
Caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Polícia Civil
Um homem de aproximadamente 40 anos, conforme registro da Polícia Militar, foi morto a tiros no meio da rua, no bairro Nova Valverde, em Cariacica, na madrugada deste domingo (16). Segundo testemunhas, ele não era conhecido na região, e ainda não há informações sobre a autoria do crime. 
A PM foi acionada pelo Ciodes, por volta de 2h20, e quando chegou ao bairro, em frente a uma distribuidora de bebidas, constatou o corpo do homem na rua. O Samu foi até o local e a médica da unidade atestou a morte. Conforme registro da Polícia Militar, havia quatro perfurações na vítima, mas o calibre da arma não foi identificado. 
Em nota, a Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. "O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares."
A Polícia Civil destaca, ainda na nota, que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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