Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Cariacica

A PM foi acionada pelo Ciodes, por volta de 2h20, e quando chegou ao bairro, em frente a uma distribuidora de bebidas, constatou o corpo do homem na rua. O Samu foi até o local e a médica da unidade atestou a morte. Conforme registro da Polícia Militar, havia quatro perfurações na vítima, mas o calibre da arma não foi identificado.