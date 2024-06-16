Acidente entre dois carros deixa três feridos na BR 101 em Aracruz

Um acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas feridas no km 177 da BR 101, no distrito de Jacupemba, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (16). Segundo a Eco101, concessionária responsável pelo trecho, a ocorrência foi registrada por volta das 5h.
De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu após uma colisão frontal entre os dois veículos. Ainda segundo a PRF, a dinâmica será investigada. Duas vítimas tiveram lesões graves e foram encaminhadas para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde delas.
Segundo a Eco101, para o atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A pista foi totalmente liberada às 6h52.