Perseguição policial a adolescentes de moto termina em acidente em Linhares

Segundo a Polícia Militar, foi dada ordem de parada a uma motocicleta que transitava em atitude suspeita pelo bairro. O condutor desobedeceu e fugiu. Ao trafegar pela Avenida Eugênio Gava, sentido Gaivotas x São José, o motociclista avançou, em alta velocidade, o cruzamento com a Avenida Crescênio Firmino, perdendo o controle e colidindo contra uma parede e caindo no chão.

Em nota, a Polícia Civil informou que dois adolescentes, de 17 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares. Um deles assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos crimes de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação e desobediência. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família. O segundo adolescente foi ouvido e liberado.