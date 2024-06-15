Perseguição policial em Linhares termina em tiros e suspeito desaparecido

Uma perseguição de viaturas da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar a um veículo Chevrolet Celta, de cor preta, chamou a atenção de quem transitava pela BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (14). Agentes da PRF contaram à PM que possuíam informação de que o motorista estaria com uma submetralhadora e, quando visualizaram o carro, tentaram realizar abordagem, mas ele fugiu, iniciando a perseguição pela rodovia federal. Segundo a PM, o suspeito continuou a fuga e entrou em um canavial, onde não foi mais visto.

A PM informou que, durante a tentativa de fuga, ao passar pelo bairro Novo Horizonte (BNH), foi montado um ponto de bloqueio pela equipe de Força Tática, mas o condutor do Celta acelerou contra os militares, que revidaram com tiros. O suspeito seguiu forçando ultrapassagens contra vários veículos até entrar em uma estrada sem pavimentação. Momentos depois, perdeu o controle da direção em uma curva e colidiu contra um poste. Mesmo assim, o homem saiu do carro e fugiu a pé por um canavial e não foi mais visto.