Motociclista morre após sair da pista e cair sobre estacas de pimenta em Boa Esperança

O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança. Crédito: Fernando Madeira

Um homem morreu após um acidente de moto na rodovia ES 315, em Boa Esperança , Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sábado (15). A dinâmica do acidente não foi informada e a identidade do condutor não foi divulgada.

A Polícia Militar informou que foi acionada para ir ao Hospital e Maternidade Cristo Rei, onde um homem havia dado entrada, vítima de um acidente de trânsito. No hospital, a esposa dele disse que o acidente teria acontecido por volta das 17h, mas ninguém teria presenciado o fato.

Moradores da região que encontraram o homem disseram para a esposa que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) após visualizarem uma moto tombada na rodovia ES 315, em uma curva, e o motociclista caído, desacordado, sobre algumas estacas de pimenta às margens da via.