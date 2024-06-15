Acidente com carreta deixa seis feridos na BR 259 em Colatina

A carreta envolvida no acidente ainda estava às margens da rodovia na manhã deste sábado (15). Crédito: Heriklis Douglas

Uma carreta que transportava bloco de granito tombou e atingiu outros três veículos na BR 259, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 34, no distrito de Baunilha. Seis pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual Silvio Avidos.

Em um vídeo gravado por motoristas que passavam pelo local é possível ver a carreta tombada e um carro atravessado na pista.