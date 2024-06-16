Após briga em casa de shows, homem é preso por agredir namorada na Serra

A princípio, segundo depoimento à PM, a mulher disse que o namorado não pretendia buscá-la, mas apareceu no espaço de eventos e a levou para casa, no bairro Nova Carapina II, na Serra. No local, ainda dentro do veículo, discutiram. Ela contou que quebrou o para-brisas do carro e o namorado a agrediu com socos no rosto e nas costelas. Depois, a teria puxado pelos cabelos e empurrado contra o portão da residência.