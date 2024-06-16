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Ciúmes

Após briga em casa de shows, homem é preso por agredir namorada na Serra

Casal se desentendeu no local e, quando chegou na frente da residência da mulher, os dois trocaram agressões
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

16 jun 2024 às 11:56

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 11:56

Serra
Namorado foi autuado na Delegacia Regional da Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Após se desentenderem em uma casa de shows, um casal acabou parando na delegacia por troca de agressões, na madrugada deste domingo (16), na Serra. O homem, de 31 anos, foi autuado e preso por lesão corporal e dano. 
Conforme registro de ocorrência da Polícia Militar, a mulher, de 29 anos, relatou que estava em uma casa de shows com o namorado, quando discutiram e ele foi embora porque estaria com ciúmes pela forma com que ela estava dançando. Passado um tempo, ela disse que fez contato com o parceiro para que a buscasse no local.
A princípio, segundo depoimento à PM, a mulher disse que o namorado não pretendia buscá-la, mas apareceu no espaço de eventos e a levou para casa, no bairro Nova Carapina II, na Serra. No local, ainda dentro do veículo, discutiram. Ela contou que quebrou o para-brisas do carro e o namorado a agrediu com socos no rosto e nas costelas. Depois, a teria puxado pelos cabelos e empurrado contra o portão da residência.
O namorado, por sua vez, contou que começaram a discutir dentro do carro e a mulher teria tentando agredi-lo e quebrar o veículo. Ele, então, a empurrou para fora. Os dois fizeram representação um contra o outro. 
Polícia Civil, em nota, disse que o namorado foi conduzido à Delegacia Regional de Serra, onde acabou  autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e dano qualificado, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Depois, foi encaminhado ao sistema prisional. A polícia não informou se a mulher também foi autuada. 

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