Polícia flagra e prende seis suspeitos por venda de drogas em praça de Rio Bananal

Segundo a Policia Civil, os trabalhos foram iniciados em apuração após denúncias anônimas, em que a praça estava sendo dominada pelos suspeitos, local próximo a uma escola e onde acontece uma feira livre aos sábados. Os policiais estiveram no local durante alguns sábados e constataram os fatos. Os crimes e a dinâmica foram registrados em vídeos. No sábado (15), os policiais civis, disfarçados, ficaram em vários pontos estratégicos da praça, observando e filmando a ação dos suspeitos.