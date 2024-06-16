Polícia flagra e prende seis suspeitos por venda de drogas em praça de Rio Bananal

Uma operação da Polícia Civil, denominada "Limpeza Geral", resultou em seis prisões em uma praça do bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo, no sábado (15). Os suspeitos estavam utilizando o patrimônio público para vender drogas. Com eles, a PC apreendeu maconha, crack e cocaína, que estavam com os suspeitos e, também, escondidas em cantos da praça, além de dinheiro proveniente da venda de entorpecentes.
Segundo a Policia Civil, os trabalhos foram iniciados em apuração após denúncias anônimas, em que a praça estava sendo dominada pelos suspeitos, local próximo a uma escola e onde acontece uma feira livre aos sábados. Os policiais estiveram no local durante alguns sábados e constataram os fatos. Os crimes e a dinâmica foram registrados em vídeos. No sábado (15), os policiais civis, disfarçados, ficaram em vários pontos estratégicos da praça, observando e filmando a ação dos suspeitos.
Seis suspeitos foram presos: Janklei Costa do Nascimenteo, de 27 anos; Ueguiner Santos Meireles, de 24 anos; Joilson dos Santos Costa, de 36 anos; Marcelo Silva Amorim, de 26 anos; Ricardo Diogo Silveira, de 22 anos e Lucas Macilio Nascimento dos Santo, de 22 anos. Após as prisões, todos foram encaminhados presos para Delegacia Regional de Linhares e, logo depois, encaminhados para Penitenciária Regional de Linhares (PRL), à disposição da Justiça de Rio Bananal.