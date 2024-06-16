Jovem invade a casa da ex, a agride e acaba esfaqueado em Vila Velha

Um jovem de 23 anos foi esfaqueado pela ex-namorada, 26 anos, após invadir a casa dela no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na noite deste sábado (15). Segundo a Polícia Militar (PM), o relacionamento do casal havia terminado na sexta-feira (14) e, ao ir até a casa dela no sábado para buscar seus pertences, o rapaz teria forçado e arrombado a porta.
Na residência, ele teria pegado uma faca para cortar uma sandália que havia dado de presente à então companheira. Assustada, ela acionou a Polícia Militar e, para se defender, já que o ex estaria em sua direção para agredi-la, pegou outra faca, momento em que entraram em luta corporal.
Na discussão, o rapaz atingiu a ex-namorada com golpes de capacete na cabeça. Para se defender, a jovem desferiu golpes na barriga do ex-namorado.
Segundo a PM, o próprio padrasto da jovem socorreu o suspeito ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Olaria. Já a vítima foi levada pela PM ao Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia, de onde foi encaminhada à Delegacia Regional para prestar depoimento.
Já de acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça e dano qualificado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Segundo a PC, assim que receber alta médica, o rapaz, que não teve o estado de saúde revelado, será encaminhado ao sistema prisional.