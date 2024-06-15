Suspeito de estuprar cliente durante corrida de app na Serra é preso

Um motorista de aplicativo, de 30 anos, suspeito de estuprar uma jovem, de 18, foi preso na manhã deste sábado (15), em Santa Mônica, Vila Velha, em cumprimento de um mandado de prisão temporária. A vítima contou que o crime aconteceu no dia 7 de junho, quando pediu uma corrida de moto pelo aplicativo 99 Pop, do bairro Serra Dourada II, onde trabalha como babá. O destino era o Bairro da Penha, em Vitória, mas o homem desviou até Jardim Carapina, na Serra, e a estuprou.
Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Deam da Serra para prestar depoimento. Posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça. O nome do suspeito não foi divulgado, mas, segundo a polícia, ele não possui histórico criminal.
A advogada Ana Carla Santos, que faz a defesa do suspeito, disse à TV Gazeta que o cliente alega que o ato ocorreu de forma consensual e que o homem foi surpreendido com as acusações que surgiram nas redes sociais.
"Segundo ele, houve sim uma relação sexual e foi de forma consentida. Ele saiu da Serra com ela após o ato e foi até o Bairro da Penha deixá-la no destino dela", explicou.
Sobre a acusação de que ele teria roubado o celular da babá, a advogada afirmou que a jovem estava sem bolsa e teria pedido para que o motorista guardasse na mochila dele e que, ao fim da corrida, esqueceu de entregar.
“Ele foi à delegacia e também fez boletim de ocorrência para que sejam apurados os fatos. Do local que ele foi até o Bairro da Penha existe setor de inteligência, a gente vai solicitar imagens para mostrar que ela foi de forma tranquila e passou por viatura, não esboçou nenhuma reação, não pediu socorro, não pulou da moto, não fez nada e no Bairro da Penha, onde ele deixou ela, tem câmeras e, inclusive, ela se despediu dele”, disse Ana Carla Santos.
Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem na Serra
O CASO
- De acordo com as informações contidas no boletim de ocorrência registrado pela vítima, ela estaria trabalhando no município de Serra, quando acionou o serviço de transporte por aplicativo para retornar à sua residência em Vitória.
- O motociclista iniciou o percurso, no entanto, ele teria desviado o percurso e ido em direção ao bairro Jardim Carapina, na Serra. O suspeito entrou em uma área de mata e anunciou o assalto. Ele tomou o celular da vítima e a estuprou.
- De acordo com a apuração da TV Gazeta, o homem usou uma moto alugada e, durante a sexta-feira (14), a jovem passou por reconstituição do crime junto à polícia para dar andamento as investigações.
- Em nota, a 99 disse que lamenta profundamente o ocorrido e que, assim que a denúncia foi registrada na Central de Segurança, o motorista foi bloqueado definitivamente da plataforma e que colabora com a polícia.
A prisão foi realizada pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-DEAM) com apoio das equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Serra, Cariacica e Vitória e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). A ação também contou com o apoio da Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), da Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat).