Suspeito de estuprar cliente durante corrida de app na Serra é preso

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Deam da Serra para prestar depoimento. Posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça. O nome do suspeito não foi divulgado, mas, segundo a polícia, ele não possui histórico criminal.

A advogada Ana Carla Santos, que faz a defesa do suspeito, disse à TV Gazeta que o cliente alega que o ato ocorreu de forma consensual e que o homem foi surpreendido com as acusações que surgiram nas redes sociais.

"Segundo ele, houve sim uma relação sexual e foi de forma consentida. Ele saiu da Serra com ela após o ato e foi até o Bairro da Penha deixá-la no destino dela", explicou.

Sobre a acusação de que ele teria roubado o celular da babá, a advogada afirmou que a jovem estava sem bolsa e teria pedido para que o motorista guardasse na mochila dele e que, ao fim da corrida, esqueceu de entregar.

“Ele foi à delegacia e também fez boletim de ocorrência para que sejam apurados os fatos. Do local que ele foi até o Bairro da Penha existe setor de inteligência, a gente vai solicitar imagens para mostrar que ela foi de forma tranquila e passou por viatura, não esboçou nenhuma reação, não pediu socorro, não pulou da moto, não fez nada e no Bairro da Penha, onde ele deixou ela, tem câmeras e, inclusive, ela se despediu dele”, disse Ana Carla Santos.

Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem na Serra

O CASO

De acordo com as informações contidas no boletim de ocorrência registrado pela vítima, ela estaria trabalhando no município de Serra, quando acionou o serviço de transporte por aplicativo para retornar à sua residência em Vitória.





para retornar à sua residência em Vitória. O motociclista iniciou o percurso, no entanto, ele teria desviado o percurso e ido em direção ao bairro Jardim Carapina, na Serra. O suspeito entrou em uma área de mata e anunciou o assalto. Ele tomou o celular da vítima e a estuprou.





e anunciou o assalto. Ele tomou o celular da vítima e a estuprou. De acordo com a apuração da TV Gazeta, o homem usou uma moto alugada e, durante a sexta-feira (14), a jovem passou por reconstituição do crime junto à polícia para dar andamento as investigações.





junto à polícia para dar andamento as investigações. Em nota, a 99 disse que lamenta profundamente o ocorrido e que, assim que a denúncia foi registrada na Central de Segurança, o motorista foi bloqueado definitivamente da plataforma e que colabora com a polícia.

