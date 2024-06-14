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Corrida de moto

Polícia investiga denúncia de estupro de passageira por motorista na Serra

A jovem de 18 anos voltava do trabalho de babá no bairro Serra Dourada II para o Bairro da Penha, em Vitória, quando o condutor teria desviado do caminho, segundo boletim de ocorrência
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

14 jun 2024 às 19:19

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 19:19

Viaturas da Polícia Civil
A Polícia Civil fez reconstituição do crime na tarde desta sexta-feira (14), segundo apuração da TV Gazeta. Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Civil investiga a denúncia de uma jovem de 18 anos que acusa um motorista de aplicativo de estuprá-la. O caso aconteceu na última sexta-feira (7) quando pediu uma corrida de moto pelo aplicativo 99 Pop, do bairro Serra Dourada II, onde trabalha como babá. O destino era o Bairro da Penha, em Vitória, mas o suspeito desviou até Jardim Carapina e abusou dela, segundo consta no boletim de ocorrência.
Nos relatos feitos à polícia, a jovem contou que o local era uma área de mata e o suspeito cancelou a corrida quando desligou a motociclista. Em seguida, pegou o celular dela, disse que era um assalto e mandou entrar no matagal. 
De acordo com a apuração da TV Gazeta, o homem usou uma moto alugada e, durante esta sexta-feira (14), a jovem passou por reconstituição do caso junto a polícia para dar andamento as investigações.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Serra e, para que a apuração seja preservada, nenhum detalhe será repassado.
Em nota, a 99 disse que lamenta profundamente o ocorrido e que, assim que a denúncia foi registrada na Central de Segurança, o motorista foi bloqueado definitivamente da plataforma.
"Uma equipe especializada foi mobilizada, acolheu a passageira e ofereceu todo o suporte e orientações cabíveis, incluindo o acionamento do seguro, com auxílio para despesas médicas e apoio psicológico. A empresa possui uma política de tolerância zero em casos de assédio e violência sexual e está colaborando com as investigações das autoridades", finalizou a empresa.
Polícia investiga denúncia de estupro de passageira por motorista na Serra

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