Suspeito de participar da morte de fiscal de posturas de Marataízes é preso no ES

Marcos Rogélio Fernandes Louzada, funcionário da Prefeitura de Marataízes foi morto a tiros dentro de um carro Crédito: Redes Sociais

Um homem de 27 anos foi preso por suspeita de envolvimento na morte do fiscal de posturas da Prefeitura de Marataízes , Marcos Rogélio Fernandes Louzada, em abril deste ano. Na época, o servidor de 55 anos foi morto a tiros dentro de um carro, no bairro Joacima, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A identidade do detido não foi repassada.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. De acordo com a Polícia Civil, após diligências realizadas na casa do indivíduo na última quarta-feira (12), o suspeito compareceu à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, na tarde do mesmo dia, acompanhado do advogado. Foi dado, então, cumprimento ao mandado de prisão temporária e dada voz de prisão. O suspeito foi entregue à autoridade policial.

Um mandado de busca e apreensão já tinha sido cumprido no mesmo dia na residência do suspeito de homicídio, em Pontal da Barra, em Marataízes, mas o indivíduo não se encontrava no local. De acordo com a PC, o objetivo era cumprir a prisão temporária do suspeito e coletar indícios para a instrução do inquérito policial.

No local, a equipe localizou um cordão de crucifixo amarelado e um aparelho celular quebrado, que foram apreendidos para averiguação. Horas depois, sabendo que era procurado, o suspeito compareceu à delegacia.