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Mandado de prisão

Suspeito de participar da morte de fiscal de posturas de Marataízes é preso no ES

Marcos Rogélio Fernandes Louzada, de 55 anos, foi morto a tiros dentro de um carro, no bairro Joacima, em Itapemirim
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

14 jun 2024 às 15:24

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 15:24

Marcos Rogélio Fernandes Louzada, funcionário da Prefeitura de Marataízes morto a tiros
Marcos Rogélio Fernandes Louzada, funcionário da Prefeitura de Marataízes foi morto a tiros dentro de um carro Crédito: Redes Sociais
Um homem de 27 anos foi preso por suspeita de envolvimento na morte do fiscal de posturas da Prefeitura de Marataízes, Marcos Rogélio Fernandes Louzada, em abril deste ano. Na época, o servidor de 55 anos foi morto a tiros dentro de um carro, no bairro Joacima, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A identidade do detido não foi repassada. 
Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. De acordo com a Polícia Civil, após diligências realizadas na casa do indivíduo na última quarta-feira (12), o suspeito compareceu à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, na tarde do mesmo dia, acompanhado do advogado. Foi dado, então, cumprimento ao mandado de prisão temporária e dada voz de prisão. O suspeito foi entregue à autoridade policial.
Um mandado de busca e apreensão já tinha sido cumprido no mesmo dia na residência do suspeito de homicídio, em Pontal da Barra, em Marataízes, mas o indivíduo não se encontrava no local. De acordo com a PC, o objetivo era cumprir a prisão temporária do suspeito e coletar indícios para a instrução do inquérito policial.
No local, a equipe localizou um cordão de crucifixo amarelado e um aparelho celular quebrado, que foram apreendidos para averiguação. Horas depois, sabendo que era procurado, o suspeito compareceu à delegacia.
De acordo com o chefe da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, delegado Djalma Pereira Lemos, agora serão feitas acareações para identificar a real motivação do crime e os benefícios obtidos pelos investigados. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itapemirim.

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