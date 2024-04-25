Funcionário da Prefeitura de Marataízes é morto a tiros dentro de carro em Itapemirim

Marcos Rogélio Fernandes Louzada, funcionário da Prefeitura de Marataízes morto a tiros Crédito: Redes Sociais

Um funcionário da Prefeitura de Marataízes, de 55 anos, foi morto a tiros dentro de um carro, no bairro Joacima, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o homem, identificado como Marcos Rogélio Fernandes Louzada, foi encontrado já sem vida no interior do veículo.

De acordo com a prefeitura, a vítima era fiscal de postura e estava em horário de almoço. Não há informações sobre a motivação do crime. Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e somente após a conclusão das diligências terá mais informações sobre o caso e possíveis detenções.

O corpo da vítima será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.