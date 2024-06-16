Motorista escapa de morrer carbonizado após acidente em Rio Bananal

Uma picape pegou fogo após um acidente com uma moto em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (16). De acordo com a equipe do Samu, que atendeu a ocorrência, os ocupantes da moto tiveram fraturas expostas nas pernas, enquanto o motorista da picape carro sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR), que foi revertida no local. Os três foram socorridos ao hospital.

O acidente ocorreu na Rodovia Clarindo Giuriato. Os ocupantes da moto, que estavam conscientes no local, relataram à equipe do Samu que a picape bateu na traseira da motocicleta, perdeu o controle, colidiu em um barranco e em seguida pegou fogo. O homem foi retirado do veículo por moradores da região, antes que o fogo consumisse a picape.