Picape pega fogo e fumaça chama a atenção em Castelo; vídeo

Uma picape Fiat Strada pegou fogo no meio da rua em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (16). A fumaça densa chamou a atenção de quem passava pelo local. De acordo com bombeiros que atuaram na ocorrência, registrada no bairro Santo Andrezinho, ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre o que teria provocado as chamas.

O fogo, registrado por volta das 10h30, foi combatido após 10 minutos de atuação da equipe do Corpo de Bombeiros. De acordo com informações da ocorrência, o incêndio atingiu todo o veículo, danificando principalmente a frente da picape. O proprietário foi orientado a procurar um guincho e empresa especializada para faz uma análise do veículo e providenciar a retirada do local. De acordo com a ocorrência do CBMES, policiais militares atuaram na sinalização do trânsito.