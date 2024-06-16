Motorista 'voa' com carro sobre pracinha na Mata da Praia em Vitória

O caso foi registrado por câmeras de videomonitoramento da rua, na madrugada deste domingo (16). Procuradas pela reportagem, as polícias Civil e Militar informaram que não foram acionadas para atendimento da ocorrência.

Já a Prefeitura de Vitória disse que a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana entrará com processo para pagamento ao erário público sobre os danos causados. "O condutor não foi identificado, mas o veículo foi autuado e removido nesta manhã", informou a administração municipal, em nota.