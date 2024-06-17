Cinco pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Iconha

Material apreendido na última sexta-feira (14) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Cinco pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar em Iconha , no Sul do Espírito Santo. A ação teve objetivo de combater o tráfico de drogas e também resultou na apreensão de entorpecentes, dinheiro e cigarro eletrônico.

A ação – deflagrada na última sexta-feira (14), mas divulgada nesta segunda-feira (17) – foi realizada por policiais civis da Delegacia de Iconha, em conjunto com policiais militares da Força Tática. Segundo a Polícia Civil, a Operação Paretos foi feita para o cumprimento a um mandado de busca e apreensão emitido pela Justiça de Iconha.

A Polícia Civil informou que inicialmente os policiais foram a um imóvel no bairro Jardim da Ilha, onde encontraram seis caixas com grande quantidade de cigarros eletrônicos e essências. Segundo a corporação, cerca de vinte minutos após o início das buscas, o proprietário chegou ao local, se identificou e assumiu a posse da mercadoria apreendida. Ele não apresentou notas fiscais nem comprovou a legalidade dos itens. A polícia não divulgou a quantidade exata de produtos apreendidos nesse imóvel.

Apreensões em diferentes bairros

Durante a operação, materiais ilícitos também foram encontrados nos bairros Jardim Jandyra. Na localidade, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão e encontraram cocaína, pinos para embalar droga, dinheiro, celulares, relógios, joias e veículos. Segundo a Polícia Civil, durante a ação, os suspeitos tentaram esconder as drogas, mas foram confrontados e o material encontrado.

Já no bairro Jardim da Ilha, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel conhecido como "Casarão". Por lá, foram encontrados 59 pinos de cocaína, prontos para a comercialização. Os suspeitos inicialmente negaram a existência dos materiais ilícitos, mas, segundo a corporação, tinham histórico de envolvimento no tráfico. Um carro e uma motoneta também foram apreendidos.

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no bairro Bom Destino, em desfavor de dois suspeitos. Nas residências, nada de ilícito foi encontrado, mas dois celulares foram apreendidos para investigação. O celular de outro suspeito também foi apreendido na zona rural de Iconha, para contribuir para as investigações.