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Crime

Cinco pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Iconha

Segundo a Polícia Civil, a ação para cumprir mandado de busca e apreensão também resultou na apreensão de entorpecentes, dinheiro e cigarro eletrônico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2024 às 13:38

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 13:38

Cinco pessoas são presas em operação de combate ao tráfico de drogas em Iconha
Material apreendido na última sexta-feira (14) Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Cinco pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar em Iconha, no Sul do Espírito Santo. A ação teve objetivo de combater o tráfico de drogas e também resultou na apreensão de entorpecentes, dinheiro e cigarro eletrônico.
A ação – deflagrada na última sexta-feira (14), mas divulgada nesta segunda-feira (17) – foi realizada por policiais civis da Delegacia de Iconha, em conjunto com policiais militares da Força Tática. Segundo a Polícia Civil, a Operação Paretos foi feita para o cumprimento a um mandado de busca e apreensão emitido pela Justiça de Iconha.
A Polícia Civil informou que inicialmente os policiais foram a um imóvel no bairro Jardim da Ilha, onde encontraram seis caixas com grande quantidade de cigarros eletrônicos e essências. Segundo a corporação, cerca de vinte minutos após o início das buscas, o proprietário chegou ao local, se identificou e assumiu a posse da mercadoria apreendida. Ele não apresentou notas fiscais nem comprovou a legalidade dos itens. A polícia não divulgou a quantidade exata de produtos apreendidos nesse imóvel.

Apreensões em diferentes bairros

Durante a operação, materiais ilícitos também foram encontrados nos bairros Jardim Jandyra. Na localidade, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão e encontraram cocaína, pinos para embalar droga, dinheiro, celulares, relógios, joias e veículos. Segundo a Polícia Civil, durante a ação, os suspeitos tentaram esconder as drogas, mas foram confrontados e o material encontrado.
Já no bairro Jardim da Ilha, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel conhecido como "Casarão". Por lá, foram encontrados 59 pinos de cocaína, prontos para a comercialização. Os suspeitos inicialmente negaram a existência dos materiais ilícitos, mas, segundo a corporação, tinham histórico de envolvimento no tráfico. Um carro e uma motoneta também foram apreendidos.
Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no bairro Bom Destino, em desfavor de dois suspeitos. Nas residências, nada de ilícito foi encontrado, mas dois celulares foram apreendidos para investigação. O celular de outro suspeito também foi apreendido na zona rural de Iconha, para contribuir para as investigações.
Todo o material foi apreendido e os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Iconha, para a adoção das medidas cabíveis. A Polícia Civil foi questionada sobre o encaminhamento dos envolvidos e os crimes pelos quais vão responder, mas as perguntas não foram respondidas pela corporação.

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