Mulher fica presa embaixo de caminhão em acidente de moto em Castelo

Uma motociclista – que não teve nome e idades informados – precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar presa embaixo de um caminhão em um acidente em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a vítima tentou desviar de um animal na pista quando bateu no veículo maior e ficou presa às ferragens.