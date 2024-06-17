Mulher fica presa embaixo de caminhão em acidente de moto em Castelo

Uma motociclista – que não teve nome e idades informados – precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar presa embaixo de um caminhão em um acidente em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a vítima tentou desviar de um animal na pista quando bateu no veículo maior e ficou presa às ferragens.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Rodovia Fued Nemer, na localidade de Santa Bárbara, e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também atuou no resgate. A vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.