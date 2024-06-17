Incêndio atinge galpão de reciclagem e destrói equipamentos em Alegre

Um incêndio atingiu um galpão de reciclagem em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de domingo (16). A prefeitura, que colaborou no combate às chamas, disse que o fogo destruiu materiais e equipamentos utilizados da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Alegre (Ascoma) e afirmou que pode se tratar de ato criminoso. Ninguém se feriu na ocorrência.

A Prefeitura de Alegre informou que o incêndio causou perdas significativas para a associação que conta com 10 famílias que dependem do local para sua subsistência.

“O incêndio resultou em quase perda total dos materiais e equipamentos. Estima-se que aproximadamente 30 toneladas de material reciclável, prontas para venda, avaliadas em cerca de R$ 25 mil, foram destruídas. Além disso, os equipamentos essenciais, como prensa, esteira, balança e elevador de fardo, totalizando um valor de aproximadamente R$ 150 mil, também foram danificados. A reforma do galpão, conforme avaliação de um engenheiro civil, está estimada em cerca de R$ 100 mil”, informou a administração municipal.

Imagens divulgadas nas redes sociais da associação Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Prefeitura de Alegre explicou que não é responsável direta pelo galpão, mas contribui com implementos e fomentos no local. A administração municipal informou que já se propôs a colaborar na reconstrução do espaço e está buscando formas de apoiar a associação e as famílias afetadas.

“As autoridades locais, incluindo a Prefeitura Municipal de Alegre, a Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e equipes da Secretaria de Obras, agiram prontamente para prestar socorro e apoio. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar e apagar as chamas [...] O impacto deste incidente é significativo para a cidade de Alegre. A ASCOMA desempenha um papel crucial na coleta, separação e venda de materiais recicláveis, contribuindo tanto para a subsistência das famílias associadas quanto para a limpeza e sustentabilidade ambiental da cidade”, ressaltou o município, por nota.