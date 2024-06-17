Jovem é agredida pelo companheiro na frente dos filhos pequenos na Serra

Moradora da Serra é agredida pelo marido e fica com marcas pelo corpo Crédito: Fabrício Christ

Uma jovem de 20 anos levou chutes e foi agredida com o cabo de uma faca dentro de casa, em Costa Bela, na Serra , na frente dos filhos de um, dois e quatro anos. A vítima precisou correr para a rua para escapar da violência do próprio marido, que havia trancado a mulher com as crianças na residência. Ele acabou preso, no último domingo (16).

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, conversou com a vítima. A jovem relatou que se relaciona com o marido há sete anos. Ele costuma mantê-la trancada em casa, com as crianças. Na madrugada de domingo (16), por volta das 3h, o homem recebeu uma ligação e saiu.

Perto das 13h, a mulher e as crianças estavam com fome, então a jovem resolveu tentar sair da residência. Ela pegou uma serra e cortou a corrente, momento em que conseguiu sair. Quando o marido voltou e viu o cadeado aberto, se revoltou.

"Ele estava querendo me obrigar a fechar a corrente, mas não tinha como, porque eu tinha serrado. Aí ele me chutou. Ele estava com a faca me ameaçando. Pegou o cabo da faca, me deu dois golpes na cabeça, me chutou, eu caí no chão, levantei e saí correndo. Vim pedir ajuda na casa da minha mãe e ele veio atrás", revelou.

O homem chegou a perseguir a mulher com a faca na mão, mas como ela foi se afastando, ele desistiu. A vítima pediu ajuda para a mãe. A maior preocupação dela era com as crianças, que tinham ficado em casa.

"Ele estava disposto a me matar" X. - Vítima agredida pelo marido

A jovem voltou ao local, acompanhada de um vizinho, para buscar as crianças. Enquanto isso, os familiares dela ligavam para a Polícia Militar . Quando eles chegaram perto da casa, viram o agressor andando na pracinha do bairro com as crianças. Uma testemunha relatou que flagrou o homem dando um chute na filha de dois anos.

O criminoso foi levado para a Delegacia Regional da Serra e autuado por tentativa de homicídio qualificada, ameaça, injúria e cárcere privado, todos na forma da Lei Maria da Penha . Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Agressões

Nos sete anos de convivência, a vítima contou já ter sofrido outras violências além da física, como a psicológica. Segundo ela, o marido já foi preso três vezes por agredi-la; quando saía da cadeia, ele fazia ameaças e ela acabava voltando. Dessa vez, ela pediu medida protetiva.