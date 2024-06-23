Empresário do ES morto em explosão de lancha no RJ tentou salvar crianças

Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos Crédito: Acervo Pessoal

Aleksandro era autônomo e, além dos amigos, estava na lancha com a esposa Caroline Pimentel, 28 anos, e a filha Ana Livia Pimentel, de cinco anos. As duas estão internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), e, segundo a assessoria da unidade, o estado de saúde delas era estável até a última atualização.

"Quando a embarcação explodiu, ele foi arremessado para fora da lancha. Mas ele voltou para pegar as crianças, que era o Davi, o Gean e a filha dele, Ana Júlia. Só que esse retorno não foi tão rápido. No susto, ele ficou paralisado até realmente conseguir pegar os pequenos" Aline Vieira - Irmã da vítima

Além de Ana Lívia, o capixaba deixa outras duas filhas, que não estavam com ele no momento do acidente.

Aleksandro morreu na madrugada deste domingo (23). Ele estava internado desde o dia do acidente no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, também na Região dos Lagos.

De acordo com familiares, Aleksandro teve 75% do corpo queimado e o estado de saúde dele era considerado grave desde o dia do acidente.

Na sexta-feira (21), após informar sobre a morte do menino de quatro anos , a assessoria do hospital disse que o estado de saúde de Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, era estável. No entanto, já no sábado (22), familiares disseram que o quadro dele era muito grave.

"Os médicos chamaram a gente para conversar e desenganaram ele. O pulmão estava parando de funcionar. Tudo é muito triste", disse a irmã da vítima, Aline Vieira.

Segunda vítima

Ferido em explosão de lancha, Davi Freire Zerbone apresentou complicações e foi a óbito na tarde de sexta-feira (21) Crédito: Arquivo pessoal

O menino Davi Freire Zerbone, de 4 anos, que também estava na explosão de uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, no dia 17, foi a óbito na tarde de sexta-feira (21). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ).

A direção do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC) lamentou profundamente a morte de Aleksandro e de Davi e disse está oferecendo suporte à família.

Grávida transferida

Letícia Sampaio, grávida ferida em explosão de lancha no Rio de Janeiro, é transferida de helicóptero para o Espírito Santo Crédito: Divulgação e Redes Sociais

No sábado (21), a mãe de Davi, Letícia Sampaio,de 26 anos, que também ficou ferida na explosão da lancha, foi transferida para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra . A informação foi confirmada por familiares na manhã deste domingo (23). Ela está grávida de três meses e fora de perigo.

Ela é mãe do menino Davi Freire Zerbone, de 4 anos, que morreu na tarde de sexta-feira (21). A capixaba, que fez 26 anos no dia 18 de junho, mora em Cariacica, e estava em viagem com o esposo, de 26 anos, e o filho, de quatro anos.

De acordo com a irmã da mulher grávida, a viagem para Cabo Frio estava prevista para o feriado de Corpus Christ, mas a data foi modificada para conciliar as agendas de todos os casais de amigos.

Dez pessoas, moradoras de Vitória, que estavam a passeio no local, ficaram feridas após a explosão, incluindo um bebê de um ano, duas crianças e uma mulher grávida.

Os feridos são moradores da Grande Vitória e estavam em Cabo Frio desde o dia 14 de junho. À reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cabo Frio informou que todas as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros: algumas foram levadas para o Hospital Central de Emergências (HCE), em São Cristóvão, e outras para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Parque Burle.

Veja abaixo a situação de cada paciente até última atualização deste domingo (23):

Jean Andrade, de 1 ano e 5 meses - grave; Davi Freire Zerbone, de 4 anos - morreu na sexta-feira (21); Ana Livia Pimentel, de 5 anos - estável; Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos - estável; Leticia Sampaio, de 26 anos - fora de perigo, transferida para um hospital da Grande Vitória; Caroline Pimentel, de 28 anos - estável; Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos - morreu neste domingo (23).

Além dessas vítimas, ainda há entre os feridos um jovem de 26 anos, que não teve nome e estado de saúde divulgados; e dois adultos, sem gênero divulgado: um de 21 anos, que estava estabilizado num boletim anterior e não consta na atualização, e outro de 37 anos, que ainda não teve estado de saúde divulgado.

Um parente das vítimas conversou com o portal g1 e contou que os familiares seguiam para Arraial do Cabo, mas pararam para abastecer a lancha, e, no momento de dar a partida, a embarcação explodiu.