Empresário do ES morto em explosão de lancha no RJ tentou salvar crianças

O empresário Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, uma das vítimas da explosão de uma lancha, no dia 17 de junho, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, voltou para na lancha para salvar as crianças após a explosão. A informação foi repassada pela irmã dele, Aline Vieira, em entrevista à repórter Viviann Barcelos, do g1 Espírito Santo.
Aleksandro era autônomo e, além dos amigos, estava na lancha com a esposa Caroline Pimentel, 28 anos, e a filha Ana Livia Pimentel, de cinco anos. As duas estão internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), e, segundo a assessoria da unidade, o estado de saúde delas era estável até a última atualização.
"Quando a embarcação explodiu, ele foi arremessado para fora da lancha. Mas ele voltou para pegar as crianças, que era o Davi, o Gean e a filha dele, Ana Júlia. Só que esse retorno não foi tão rápido. No susto, ele ficou paralisado até realmente conseguir pegar os pequenos"
Além de Ana Lívia, o capixaba deixa outras duas filhas, que não estavam com ele no momento do acidente.
Aleksandro morreu na madrugada deste domingo (23). Ele estava internado desde o dia do acidente no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, também na Região dos Lagos.
De acordo com familiares, Aleksandro teve 75% do corpo queimado e o estado de saúde dele era considerado grave desde o dia do acidente.
Na sexta-feira (21), após informar sobre a morte do menino de quatro anos, a assessoria do hospital disse que o estado de saúde de Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, era estável. No entanto, já no sábado (22), familiares disseram que o quadro dele era muito grave.
"Os médicos chamaram a gente para conversar e desenganaram ele. O pulmão estava parando de funcionar. Tudo é muito triste", disse a irmã da vítima, Aline Vieira.
Segunda vítima
O menino Davi Freire Zerbone, de 4 anos, que também estava na explosão de uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, no dia 17, foi a óbito na tarde de sexta-feira (21). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ).
A direção do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC) lamentou profundamente a morte de Aleksandro e de Davi e disse está oferecendo suporte à família.
Grávida transferida
No sábado (21), a mãe de Davi, Letícia Sampaio,de 26 anos, que também ficou ferida na explosão da lancha, foi transferida para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. A informação foi confirmada por familiares na manhã deste domingo (23). Ela está grávida de três meses e fora de perigo.
Ela é mãe do menino Davi Freire Zerbone, de 4 anos, que morreu na tarde de sexta-feira (21). A capixaba, que fez 26 anos no dia 18 de junho, mora em Cariacica, e estava em viagem com o esposo, de 26 anos, e o filho, de quatro anos.
De acordo com a irmã da mulher grávida, a viagem para Cabo Frio estava prevista para o feriado de Corpus Christ, mas a data foi modificada para conciliar as agendas de todos os casais de amigos.
Dez pessoas, moradoras de Vitória, que estavam a passeio no local, ficaram feridas após a explosão, incluindo um bebê de um ano, duas crianças e uma mulher grávida.
Os feridos são moradores da Grande Vitória e estavam em Cabo Frio desde o dia 14 de junho. À reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cabo Frio informou que todas as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros: algumas foram levadas para o Hospital Central de Emergências (HCE), em São Cristóvão, e outras para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Parque Burle.
Veja abaixo a situação de cada paciente até última atualização deste domingo (23):
- Jean Andrade, de 1 ano e 5 meses - grave;
- Davi Freire Zerbone, de 4 anos - morreu na sexta-feira (21);
- Ana Livia Pimentel, de 5 anos - estável;
- Nayara Tauslane Andrade, de 22 anos - estável;
- Leticia Sampaio, de 26 anos - fora de perigo, transferida para um hospital da Grande Vitória;
- Caroline Pimentel, de 28 anos - estável;
- Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos - morreu neste domingo (23).
Além dessas vítimas, ainda há entre os feridos um jovem de 26 anos, que não teve nome e estado de saúde divulgados; e dois adultos, sem gênero divulgado: um de 21 anos, que estava estabilizado num boletim anterior e não consta na atualização, e outro de 37 anos, que ainda não teve estado de saúde divulgado.
Um parente das vítimas conversou com o portal g1 e contou que os familiares seguiam para Arraial do Cabo, mas pararam para abastecer a lancha, e, no momento de dar a partida, a embarcação explodiu.
Um homem que estava na lancha, e que também preferiu não se identificar, conversou com o g1 e afirmou que a explosão foi logo no início do passeio.