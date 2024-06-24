PRF flagra veículos roubados sendo transportados em caminhão-cegonha na BR 101

Dois carros roubados no Rio de Janeiro foram encontrados em um caminhão-cegonha na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no último domingo (23). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos saíram da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com destino a Eunápolis, na Bahia.
Ao todo, o caminhão transportava 13 veículos, sendo 11 carros e duas motos. Durante a ação de fiscalização da PRF, os agentes constataram que um deles, um Jeep Compass branco, tinha sinais de adulteração no chassi. Após buscas, foi verificado que o automóvel havia sido roubado em fevereiro deste ano na cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, depois de uma análise, chegaram à conclusão de que um Volkswagen Gol branco também era fruto de crime, ocorrido no estado fluminense em 7 de junho.
O motorista disse para a PRF que o Compass e o Gol iriam para Eunápolis e que levaria os demais veículos para Salvador, na Bahia. Ele e os dois carros roubados foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. A corporação ainda constatou que o caminhão não podia transitar no local durante a noite, então o veículo permaneceu em frente à unidade da PRF de Linhares.
A Polícia Civil informou que o motorista, de 52 anos, foi autuado em flagrante por receptação e, como pagou fiança, vai responder em liberdade.