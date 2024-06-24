PRF flagra veículos roubados sendo transportados em caminhão-cegonha na BR 101

Ao todo, o caminhão transportava 13 veículos, sendo 11 carros e duas motos. Durante a ação de fiscalização da PRF, os agentes constataram que um deles, um Jeep Compass branco, tinha sinais de adulteração no chassi. Após buscas, foi verificado que o automóvel havia sido roubado em fevereiro deste ano na cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, depois de uma análise, chegaram à conclusão de que um Volkswagen Gol branco também era fruto de crime, ocorrido no estado fluminense em 7 de junho.