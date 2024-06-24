Ônibus derruba fios e complica trânsito em avenida em Vitória

TV Gazeta, durante o programa "Bom Dia, Espírito Santo". Quem passou pelo trecho logo depois da queda dos cabos, na altura do bairro Praia do Suá, precisou desviar dos fios para evitar qualquer risco. Os fios foram retirados do asfalto minutos depois do acidente. Não há informações sobre a empresa responsável pela fiação. Um ônibus deu um susto em motoristas e motociclistas que passavam pela Avenida Cezar Hilal, em Vitória , às 7h36 desta segunda-feira (24), ao derrubar alguns fios que estavam ligados entre postes na região. A queda dos fios foi flagrada ao vivo pela reportagem da, durante o programa "Bom Dia, Espírito Santo". Quem passou pelo trecho logo depois da queda dos cabos, na altura do bairro Praia do Suá, precisou desviar dos fios para evitar qualquer risco. Os fios foram retirados do asfalto minutos depois do acidente. Não há informações sobre a empresa responsável pela fiação.

Ônibus derrubou fiação na Avenida Cezar Hilal, em Vitória Crédito: Archimedis Patrício

Os fios foram derrubados por um ônibus de cor amarela, aparentemente utilizado para viagens. O ônibus do Sistema Transcol, que aparece na imagem logo depois, teve dificuldade para passar. Algumas pessoas chegaram a encostar na fiação que estava no chão. Procurada pela reportagem, a Guarda Civil Municipal de Vitória informou que uma equipe está no local atuando para liberar a pista o mais rápido possível e dando fluidez ao trânsito. Ninguém ficou ferido.

O secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, estava sendo entrevistado ao vivo pela TV Gazeta sobre o recapeamento asfáltico na região quando os fios foram derrubados. Logo após a ocorrência, Gustavo Perin comentou que, apesar de instalados, alguns fios não têm mais utilidade. "Este é um problema que as cidades enfrentam. Metade dos cabos não tem mais utilidade, porque não há regulamentação [para uso dos postes]. Muda a tecnologia, mas os cabos continuam, até de empresas que nem existem mais. A gente teria que ver quem é responsável pelos cabos", comentou o secretário.

Em entrevista à TV Gazeta, o gestor da EDP Bruno Mendonça afirmou que os fios devem cumprir regras de altura mínima, que podem variar entre 5 e 9 metros, dependendo da dinâmica do trânsito de veículos e fluxo de pessoas no local. Bruno Mendonça garantiu que a EDP realiza fiscalização dos fios. Quando alguma irregularidade é encontrada, a empresa responsável pelos fios pode ser notificada ou até mesmo ter os cabos retirados.