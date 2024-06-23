Servidor público de São Domingos do Norte morre em acidente entre carros

Um servidor público de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, morreu em um acidente envolvendo dois carros na tarde deste domingo (23), na localidade de Córrego Marobá. Segundo a prefeitura, Éder Manoel Calegari tinha 42 anos e estava no cargo de coordenador Municipal da Terceira Idade. Outras cinco pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois veículos colidiram de frente. Éder conduzia um dos carros e morreu no local. "Os militares auxiliaram no atendimento de duas pessoas, que foram encaminhadas por ambulâncias municipais para unidades de saúde da região. O restante foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192)", completou a corporação. A gravidade dos ferimentos das vítimas não foi informada.
A Prefeitura de São Domingos do Norte disse que o servidor também atuou por quatro anos como diretor de Esportes. Éder Manoel Calegari estava com a namorada, que ficou ferida e foi encaminhada para hospital em Colatina. A prefeitura emitiu em suas redes sociais uma nota lamentando a morte do servidor.
A Polícia Científica (PCIES) disse que a perícia foi acionada por volta das 16h30. O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.