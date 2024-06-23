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Trânsito

Servidor público de São Domingos do Norte morre em acidente entre carros

Segundo a prefeitura, Eder Manoel Calegari tinha 42 anos e atualmente era coordenador Municipal da Terceira Idade; colisão ocorreu na tarde deste domingo (23)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jun 2024 às 18:16

Publicado em 23 de Junho de 2024 às 18:16

Um servidor público de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, morreu em um acidente envolvendo dois carros na tarde deste domingo (23), na localidade de Córrego Marobá. Segundo a prefeitura, Éder Manoel Calegari tinha 42 anos e estava no cargo de coordenador Municipal da Terceira Idade. Outras cinco pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois veículos colidiram de frente. Éder conduzia um dos carros e morreu no local. "Os militares auxiliaram no atendimento de duas pessoas, que foram encaminhadas por ambulâncias municipais para unidades de saúde da região. O restante foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192)", completou a corporação. A gravidade dos ferimentos das vítimas não foi informada. 
Eder Manoel Calegari, tinha 42 anos
Eder Manoel Calegari, tinha 42 anos Crédito: Prefeitura de São Domingos do Norte
A Prefeitura de São Domingos do Norte disse que o servidor também atuou por quatro anos como diretor de Esportes. Éder Manoel Calegari estava com a namorada, que ficou ferida e foi encaminhada para hospital em Colatina. A prefeitura emitiu em suas redes sociais uma nota lamentando a morte do servidor.
A Polícia Científica (PCIES) disse que a perícia foi acionada por volta das 16h30. O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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