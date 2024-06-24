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Com restrição de roubo

Oito motos são furtadas de dentro do pátio do Detran na Serra

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo informou que os veículos furtados tinham sido apreendidos por motivo de ilícito penal
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

24 jun 2024 às 15:55

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 15:55

Oito motos foram furtadas do pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), que fica no bairro Planalto de Carapina, na Serra. Na madrugada desta segunda-feira (24), mais de dez pessoas abriram um buraco no muro para entrar e levar os veículos, segundo testemunhas. Conforme o órgão estadual, todas as motocicletas estavam no espaço após serem apreendidas por violação penal. 
O local onde estavam os veículos é alugado pelo órgão para guardar os automóveis recolhidos com algumm tipo de restrição. Como o ambiente é locado, o Detran|ES informou que será investigado se houve algum descumprimento das regras de segurança, descritas no documento de aluguel, por parte da empresa responsável por tomar conta do pátio.
Caso seja encontrada alguma irregularidade, irão averiguar o caso e tomar devidas medidas contratuais para responsabilizar a empresa. As obrigações da instituição contratada, de acordo com o Detran, são: implantar sistema de videomonitoramento, segurança 24h e seguro para esse tipo de eventualidade.
A investigação e as diligências da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV) estão em andamento, segundo a Polícia Civil. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações" afirmou a corporação. 

Caso se repete 

Um caso semelhante aconteceu em outro pátio do Detran|ES, localizado no bairro Lameirão, em Guarapari. Durante a madrugada do dia 21 de maio, sete pessoas foram flagradas furtando motos que estavam apreendidas na área do órgão de trânsito. Câmeras que estavam voltadas para a rua e para onde os veículos estavam mostram que a ação durou menos de 30 minutos, entre a chegada dos indivíduos e a fuga deles com os veículos.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, o grupo quebrou parte do muro para conseguir entrar no pátio onde ficam os veículos. O vigilante que estava no local contou à polícia que não viu a ação dos suspeitos.
Oito motos são furtadas de dentro do pátio do Detran na Serra

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