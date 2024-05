Crime na madrugada

Grupo invade pátio do Detran e furta 7 motos em Guarapari; veja vídeo

Sete indivíduos quebraram parte do muro para conseguir entrar no pátio onde ficam os veículos; ação aconteceu durante a madrugada de terça-feira (21)

Um grupo formado por sete pessoas foi flagrado furtando motos que estavam apreendidas no pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) no bairro Lameirão, em Guarapari, no início da madrugada de terça-feira (21). Câmeras que estavam voltadas para a rua e para o pátio do órgão mostram que a ação durou menos de 30 minutos, entre a chegada dos indivíduos e a fuga deles com os veículos: ao todo, sete foram furtados, conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o grupo quebrou parte do muro para conseguir entrar no pátio onde ficam os veículos. O vigilante que estava no local contou à polícia que não viu a ação dos suspeitos.

As sete motos furtadas:

Honda Biz preta, ano 2011, placa ODA7959



Honda CG 125 Fan preta, ano 2015, placa PPG6E53



Honda NXR 160 Bros vermelha, ano 2023, sem placa informada



Honda NXR 160 Bros amarela, ano 2008, placa MSO9191



Honda CG 160 preta, ano 2020, placa RBC8C07



Honda CG 150 Fan preta, ano 2014, placa QBA5H41



Honda CG 150 Titan laranja, ano 2009, placa MTA2F94



Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 11h da manhã de terça-feira (21) com a informação de que sete motos haviam sido furtadas em um pátio. Uma equipe da PM esteve no local e orientou que alguém fizesse um boletim de ocorrência. As motos foram sinalizadas com restrição de furto e roubo.

A Polícia Civil informou que as diligências da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari estão em andamento e para que a apuração seja preservada, detalhes não serão repassados.

Também procurado por A Gazeta, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo confirmou o furto de sete motos no pátio contratado em Guarapari. "Cinco motocicletas estavam apreendidas em virtude de infrações de trânsito que preveem essa medida administrativa no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e duas por motivo de ilícito penal. O órgão informa que foram inseridas no sistema eletrônico o comunicado de furto no registro dos veículos, o que favorece o monitoramento via Cerco Inteligente para possível recuperação e identificação dos criminosos", iniciou o Detran|ES, em nota.

Por fim, a autarquia acrescentou que "os pátios contratados são obrigados, por contrato, a terem sistema de videomonitoramento, segurança 24h e seguro para esses tipos de eventualidades. E que está averiguando in loco o ocorrido para tomar as devidas medidas contratuais para responsabilizar a empresa, caso tenha havido algum tipo de descumprimento das obrigações acordadas entre as partes”.

