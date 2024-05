Vídeo mostra van escolar capotando e caindo na Lindenberg em Vila Velha

Imagem captada por câmera na avenida mostra que o acidente aconteceu às 6h42, e veículo rodou algumas vezes na descida do barranco antes de parar no trecho asfaltado

A ida de seis crianças para a escola no início desta terça-feira (21) foi interrompida pelo susto de um acidente, terminando com a van escolar que as transportava tombada na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Um vídeo captado por uma câmera na via mostra que o acidente aconteceu às 6h42, e a van rodou algumas vezes na descida do barranco antes de parar no trecho asfaltado. Segundos antes do capotamento, um ciclista passou pelo trecho, e não havia grande movimentação de carros no local quando o veículo caiu.