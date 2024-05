Van escolar com crianças cai de barranco na Lindenberg em Vila Velha

Veículo ficou tombado, com as rodas para o lado, ocupando ao menos uma faixa da avenida; estudantes que estavam dentro da van foram socorridos sem gravidade

Uma van escolar que levava crianças para a escola caiu de um barranco na altura do bairro Alvorada e foi parar na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha , na manhã desta terça-feira (21). O veículo ficou tombado, com as rodas para o lado, ocupando ao menos uma faixa da avenida no sentido Segunda Ponte. No local, a Guarda Municipal informou que seis estudantes estavam na van. Não há feridos com gravidade.

Em nota, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informou que a van, com placa GXS-0C91, envolvida no acidente em Vila Velha, é clandestina, tendo placa particular. Sobre a identificação do veículo, o órgão informou que é obrigatório o uso de placa vermelha ou, se for placa Mercosul, com caracteres vermelhos.