Van escolar que caiu de barranco em Vila Velha estava com pneus 'carecas'

Seis crianças estavam dentro do veículo no momento do acidente, além da motorista; as vítimas foram socorridas para hospitais da Grande Vitória

Van escolar caiu de ribanceira e tombou com estudantes em Vila Velha. (Fernando Estevão)

A queda de uma van escolar de um barranco chamou atenção para o estado de conservação do veículo, que acabou tombado após o acidente na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (21). Seis crianças estavam sendo transportadas para escolas quando a van despencou na altura do bairro Alvorada. Após o acidente, foi possível ver que os pneus estavam 'carecas' - ou seja, apresentavam desgaste e deveriam ter sido trocados por serem usados além do recomendado e não garantirem atrito da borracha com o solo.

Seis crianças estavam dentro da van no momento do acidente, além da motorista. Todas foram socorridas para hospitais da Grande Vitória. Nenhuma delas ficou ferida com gravidade. Algumas crianças estavam chorando e pedindo a presença das mães. Ainda não há informações sobre as escolas onde as crianças estudam, mas algumas delas iriam para o bairro São Torquato, em Vila Velha.

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, a inspetora Edilene, da Guarda Municipal de Vila Velha, chamou atenção para o estado dos pneus.

A motorista não disse a causa do acidente. Mas o que percebemos é que os pneus estavam careca, bem desgastados, e o freio quebrou Edilene • Guarda de Vila Velha

Uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local e fez algumas fotos dos pneus. Os policiais militares não quiseram gravar entrevista.

A imagem mostra como os pneus estavam 'carecas' - termo utilizado para indicar quando a textura da borracha é uniforme. A peça original é vendida com sulcos. São canais localizados no pneu que têm como função principal escoar água para evitar aquaplanagem. Eles também garantem aderência do pneu à pista. Ao longo do tempo de uso, a borracha se desgasta e os sulcos ficam menos profundos.

Comparação entre o pneu da van e uma peça original; ao longo do tempo, sulcos desapareceram . (Montagem | Fernando Estevão)

Além dos pneus, as placas brancas também indicam uma irregularidade, pois vans escolares devem utilizar placas vermelhas. Ou seja, o veículo que levava crianças para escolas não estava circulando de maneira correta.

Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que uma equipe esteve no local e orientou o trânsito, uma vez que a pista chegou a ser parcialmente interditada. Uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar assumiu a ocorrência.

Em nota, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informou que a van com placa GXS-0C91, envolvida no acidente em Vila Velha, é clandestina. O veículo possui placa particular, segundo o departamento. Sobre a identificação do veículo, o Detran informou que é obrigatório o uso de placa vermelha ou, se for placa Mercosul, com caracteres vermelhos.

