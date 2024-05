Jovem sem CNH pilota moto em alta velocidade e acaba detido em Linhares

Motociclista foi encaminhado para a delegacia, onde assinou um Termo Circunstanciado (TC) e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo

Um jovem de 18 anos foi detido após fazer manobras perigosas ao pilotar moto, tentar fugir da Polícia Militar e se envolver em um acidente com um carro no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (20). No local, foi verificado que o rapaz não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava com o licenciamento vencido.