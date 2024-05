Agora vem?

Frente fria de forte intensidade chega ao ES neste fim de semana

Climatempo explica que o bloqueio atmosférico que estava dificultando a chegada de frentes frias ao Estado está enfraquecido e, nos próximos meses, o frio deve avançar no território capixaba

Tempo nublado na Grande Vitória após chegada de frente fria. (Ricardo Medeiros)

Após frentes frias tímidas que não trouxeram nem frio, nem chuvas fortes ao Espírito Santo, o Estado deve ser atingido por uma de forte intensidade neste fim de semana. A empresa de meteorologia Climatempo prevê que o sistema deve chegar ao território capixaba no próximo sábado (25) e deixar os últimos dias de maio com temperaturas mais amenas.

Segundo a Climatempo, as condições do tempo mudam no Espírito Santo no próximo sábado (25) devido à chegada dessa frente fria de forte intensidade. O sistema vai causar aumento da nebulosidade e pancadas de chuva durante o sábado (25) em todo o Estado, mas o dia ainda será quente e abafado, com temperaturas acima dos 30 ºC.

O bloqueio atmosférico que vinha dificultando a passagem das frentes frias mais fortes do Sul para o Sudeste do Brasil agora está bastante enfraquecido. Assim, no decorrer do mês de junho e também em julho outras frentes frias podem chegar com mais força ao Espírito Santo, causando chuva e quedas de temperatura.

Tempo no início desta semana

Durante quase toda semana, o Espírito Santo terá bastante sol, calor e tempo seco, sem condições para chuva na maioria das áreas capixabas.

Nesta terça-feira (21), uma frente fria se afasta do Sudeste do Brasil, na altura do litoral do Rio de Janeiro. Essa frente fria não consegue passar pela massa de ar quente seco que predomina sobre o Norte de Minas e sobre o Espírito Santo. Assim, o território capixaba vai ter uma terça com muito sol, calor e não há previsão de chuva. A temperatura em Vitória fica entre 20 °C e 30 °C. Os termômetros podem superar a marca dos 30 °C na maioria do Estado.

Para quarta-feira (22), a previsão também é de sol e calor, mas com possibilidade de algumas poucas pancadas de chuva pelo litoral. Mesmo assim, o sol vai aparecer o dia todo e a temperatura segue alta, variando de 21 °C a 30 °C em Vitória. O calor acima dos 30 °C ainda será observado no Estado.

Para a quinta-feira (23) há possibilidade de pancadas de chuva em Vitória e no Centro-Norte do Espírito Santo, mas o sol continua aparecendo o dia todo. A sexta-feira (24) será ensolarada e quente.

