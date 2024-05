Frio deve chegar com mais intensidade ao ES em junho

As baixas temperaturas ainda não atingiram o Estado devido à persistência de um bloqueio atmosférico que impediu o avanço de frentes frias

O outono começou em março, mas alguns estados da Região Sudeste, como o Espírito Santo , ainda não apresentaram queda nas temperaturas, como esperado para a estação. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo , um bloqueio atmosférico impediu o avanço de frentes frias ao território capixaba , mas agora esse sistema enfraqueceu e o frio deve chegar com mais intensidade a partir de junho.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que existe uma tendência de uma nova frente fria a partir do próximo sábado (25) chegando no Espírito Santo.

A Climatempo, por sua vez, classifica essa frente fria como de "forte intensidade". O sistema vai causar aumento da nebulosidade e pancadas de chuva durante o sábado (25) em todo o Estado, mas o dia ainda será quente e abafado, com temperaturas acima dos 30 ºC.

Assim, no decorrer do mês de junho e também em julho, outras frentes frias podem chegar com mais força ao Espírito Santo, causando chuva e quedas de temperatura.