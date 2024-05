PM do ES contrata profissional da área da Saúde temporário

Oportunidades são para o cargo de auxiliar de saúde bucal e selecionados vão trabalhar no hospital da corporação, em Vitória; inscrições podem ser feitas de 22 a 29 de maio

Os interessados precisam ter o ensino médio ou técnico, registro no conselho de classe e comprovar experiência mínima de 12 meses no cargo na área de atendimento odontológico. Os selecionados vão trabalhar no Hospital da Polícia Militar.

As regras da seleção foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (21). A primeira etapa será a de inscrição e classificação. O atendimento aos candidatos ocorre das 10 horas do dia 22 de maio até as 10 horas do dia 29 do mesmo mês, no site www.selecao.es.gov.br. Somente será aceita uma inscrição por CPF.