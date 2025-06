PM

Suspeito é morto em ação policial no Morro do Alagoano, em Vitória

Segundo a Polícia Militar, homem apontou arma para os policiais e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Publicado em 14 de junho de 2025 às 13:19

Um homem morreu após ser baleado por policiais militares durante uma ação no Morro do Alagoano, em Vitória, na madrugada deste sábado (14). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava armado, tentou fugir ao ver os agentes e apontou uma pistola para eles. Os militares atiraram.>

A PM fazia patrulhamento a pé na região quando o suspeito foi visto com uma arma. Ele correu para dentro de uma residência localizada em uma escadaria já conhecida pelos militares como ponto de abrigo de criminosos e depósito de drogas. Ainda segundo a corporação, o suspeito estava com a arma em punho quando foi alcançado pelos policiais.>

O homem foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas não resistiu. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola 9mm com 18 munições, 84 pedras de crack, uma balança de precisão, R$ 352 em dinheiro e um rádio comunicador. De acordo com a PM, todo o material foi entregue à 1ª Delegacia Regional de Vitória.>

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que apura mortes por intervenção de agentes do Estado. A arma será analisada pelo setor de balística da Polícia Científica. As drogas passarão por perícia e depois serão incineradas. Já o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da Capital.>

>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta