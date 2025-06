Fora da faixa

Pedestre morre atropelado ao tentar atravessar na BR 101 na Serra

Vítima, identificada como Josias Manga Mululo, de 60 anos, acabou atingido pela motocicleta, quando fazia a travessia em local inapropriado, segundo a PRF

Um pedestre identificado como Josias Manga Mululo, de 60 anos, morreu atropelado ao tentar atravessar na BR 101, na noite desta sexta-feira (13), no bairro Planalto de Carapina, na Serra. Segundo informações apuradas junto à PRF pela reportagem da TV Gazeta no local do acidente, a vítima atravessava fora da faixa e acabou atingido por uma motocicleta. O acidente foi registrado por volta das 18h.>

Com o impacto, o homem não resistiu e morreu - o local do acidente fica a cerca de 100 metros de uma faixa para pedestres. Já o condutor da motocicleta, que não foi identificado, foi socorrido com ferimentos e levado de ambulância para o Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município. Ele pilotava uma motocicleta modelo Honda CG 160 Start. >