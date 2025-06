Orla de Cariacica será interditada a partir deste sábado (14)

O trânsito na orla de Cariacica — Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães — será totalmente interditado a partir das 7h deste sábado (14) até às 18h do dia 24 de junho. O bloqueio do trecho localizado na região de Porto de Santana ocorre em função dos preparativos da festa dos 135 anos do município e a montagem da estrutura dos shows começou nesta sexta-feira (13).>