Homem é detido com duas armas e mais de R$ 6 mil em dinheiro em Alegre

Um jovem de 18 anos foi detido na madrugada deste sábado (14) por posse irregular de arma de fogo no centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo. Moradores informaram à Polícia Militar que o suspeito estaria circulando com uma arma próximo à Rua Sete de Maio e, segundo a PM, ele já é conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas e por andar armado. >